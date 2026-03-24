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¿Se equivocó el Real Madrid de rodilla? Surgen extrañas especulaciones sobre la lesión de Kylian Mbappé después de que el delantero, «enfadado», buscara una segunda opinión en Francia
Un error de diagnóstico catastrófico en el Real Madrid
Según el periodista francés Daniel Riolo en el programa «After Foot» de RMC Sport, el gigante español cometió un error monumental durante su evaluación inicial de los recientes problemas físicos de Mbappé. El periodista reveló que el delantero se sentía cada vez más frustrado por la falta de progresos. Miguel Ángel Díaz, de COPE, corroboró estas afirmaciones, aportando la cita exacta sobre la premisa de la noticia: «El Real Madrid, en el diagnóstico inicial, se equivocó con la rodilla. En lugar de examinar la izquierda de Mbappé, se examinó la derecha». Esta negligencia concreta hizo que siguiera jugando con dolor sin conocer el verdadero alcance de su lesión, según las acusaciones.
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Una vergüenza total lleva a una reorganización del departamento médico
Según se informa, la gravedad de esta mala gestión provocó una profunda reorganización del departamento médico del club en enero. Riolo relacionó directamente los despidos masivos con este incidente y afirmó: «Nos dijeron que se debía a que había muchos jugadores lesionados, pero puedo decir que fue porque el diagnóstico realizado sobre la rodilla de Mbappé fue catastrófico, y sin duda peor que catastrófico, ya que se trató de un error absolutamente grave». No se anduvo con rodeos a la hora de describir la gravedad de la situación, y añadió la cita completa: «Para el Real Madrid, lo que ha ocurrido es una auténtica vergüenza; creo que evitamos lo peor para Mbappé».
Encontrar al especialista adecuado en Francia
Al no encontrar respuestas en la capital española, el delantero viajó a Francia para consultar al prestigioso especialista Bertrand Sonnery-Cottet. El médico confirmó que el tratamiento realizado en Madrid había sido insuficiente y volvió a centrar inmediatamente la atención en la rodilla izquierda. Se estableció un protocolo específico de fortalecimiento muscular que le permitió, con éxito, evitar la operación. El jugador asistió recientemente a una conferencia de Alan, una mutua de seguros francesa en la que ha invertido, donde compartió su alivio por la segunda opinión: «No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es el primer paso para curarme».
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Aclarando los rumores sobre las lesiones
A pesar de los informes que apuntaban a un malestar interno, el delantero intentó restar importancia al asunto. Reconoció los rumores que circulaban, pero insistió en que su atención sigue centrada exclusivamente en el terreno de juego. Ante los periodistas, ofreció una declaración completa sobre su recuperación: «¿La rodilla? Va muy bien. Sé que ha habido mucha especulación, se han dicho muchas cosas, pero no son ciertas. Así es la vida de un deportista de alto nivel y de una figura pública, se pueden decir cosas sin comprobarlas y no importa, nunca tiene repercusiones... Me he acostumbrado. Pero va bien, me he recuperado al 100 %, tuve la oportunidad de obtener el diagnóstico correcto cuando volví a París, y juntos pudimos encontrar el mejor plan para volver al máximo nivel, para estar en forma para el final de la temporada con el Real Madrid y para el Mundial».