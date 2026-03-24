¿Se equivocó el Real Madrid de rodilla? Surgen extrañas especulaciones sobre la lesión de Kylian Mbappé después de que el delantero, «enfadado», buscara una segunda opinión en Francia

A pesar de los informes que apuntaban a un malestar interno, el delantero intentó restar importancia al asunto. Reconoció los rumores que circulaban, pero insistió en que su atención sigue centrada exclusivamente en el terreno de juego. Ante los periodistas, ofreció una declaración completa sobre su recuperación: «¿La rodilla? Va muy bien. Sé que ha habido mucha especulación, se han dicho muchas cosas, pero no son ciertas. Así es la vida de un deportista de alto nivel y de una figura pública, se pueden decir cosas sin comprobarlas y no importa, nunca tiene repercusiones... Me he acostumbrado. Pero va bien, me he recuperado al 100 %, tuve la oportunidad de obtener el diagnóstico correcto cuando volví a París, y juntos pudimos encontrar el mejor plan para volver al máximo nivel, para estar en forma para el final de la temporada con el Real Madrid y para el Mundial».