«Se enteró muy tarde»: Julian Nagelsmann revela la llamada más emotiva al conocer la convocatoria de Alemania para el Mundial

«Se enteró muy tarde y ya no contaba con estar en la selección», explicó Nagelsmann, quien conoció a Amiri cuando era juvenil en el TSG Hoffenheim. «Celebramos juntos el campeonato sub-19 en aquella época», recordó el seleccionador nacional al referirse al título que conquistaron cuando él era entrenador y Amiri jugador en las categorías inferiores del Hoffenheim, con las que se proclamaron campeones de Alemania sub-19 en 2014.

Cuando Nagelsmann asumió el banquillo de la Bundesliga en febrero de 2016, siguió dirigiendo a Amiri durante casi tres años y medio, hasta que, en 2019, el técnico fichó por el RB Leipzig y el jugador se marchó al Bayer Leverkusen. «Es una historia muy emotiva. Se alegró muchísimo de haber recibido la noticia, aunque fuera tarde. Fue algo muy especial», añadió el técnico sobre la convocatoria del jugador de 29 años para el Mundial.