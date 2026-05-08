«¡Se enfadó!»: Ismael Koné habla de su enfrentamiento con Roberto De Zerbi tras ser llamado «capullo»

Desde entonces, Kone ha hablado sobre la situación. Reconoció el desacuerdo, pero insistió en que se debió a diferencias futbolísticas, no personales. “Somos dos personas que aman el fútbol, pero con visiones distintas”, explicó a La Gazzetta.

«Somos dos personas que amamos el fútbol, pero con dos visiones diferentes», explicó Kone a Gazzetta. «Él tiene una pasión increíble. En aquel momento, yo estaba pasando por algunas dificultades y probablemente no fui capaz de darle lo que quería de inmediato. Lo pasé muy bien en Marsella; fue una gran experiencia.

Guardo el talento de mis compañeros y el cariño de la afición. Estoy agradecido por esa etapa, aunque no saliera como esperaba. Nunca diré nada malo de Roberto: tal vez él podría haber sido más paciente y yo haber evitado responder. Estas cosas pasan. Fue una discusión como muchas otras: él quiere uno o dos toques en el centro del campo, pero yo necesito algo de libertad. Yo busco el juego. Él lo sabía, pero ese día se enfadó».