A sus 41 años, Ronaldo no piensa retirarse. Con el Al-Nassr en Oriente Medio mantiene un nivel excepcional y acaba de ganar la Liga Profesional Saudí 2025-26.

Se espera que sea el capitán de Portugal en el Mundial de este verano, mientras busca llegar a los 1.000 goles en su carrera. Aunque ya ha logrado casi todo, siempre se marca nuevos objetivos que avivan su competitividad.

Mientras tanto, suena un posible fichaje por el Inter de Miami de la MLS para reunirse con Lionel Messi, y ya se habla de un futuro como propietario o asesor del club cuando, a regañadientes, se retire.