El sorprendente fichaje que quiere Niko Kovac: el BVB tiene en el punto de mira al sucesor de Julian Brandt

Según el diario, el compatriota de Vlasic, Niko Kovac, es un gran admirador del centrocampista ofensivo, aunque el traspaso no parece que vaya a salir barato. Aunque el contrato de Vlasic en Turín solo dura hasta 2027, al parecer el club tiene una cláusula por la que el contrato se prorrogaría automáticamente hasta 2028.

Tras una primera temporada difícil en el West Ham United, Vlasic se marchó inicialmente cedido al Torino, antes de que el club de la Serie A pagara unos once millones de euros por el internacional croata y lo fichara de forma definitiva. Los Hammers, que en agosto de 2021 llegaron a pagar 30 millones de euros al CSKA de Moscú, no fueron la primera etapa de Vlasic en la Premier League, donde no encontró su sitio.

En 2017, tras pasar por las categorías inferiores del Hajduk Split, fichó por el Everton FC por once millones de euros, pero fue cedido al CSKA de Moscú tras solo una temporada y 19 partidos (dos goles y una asistencia). Allí, el jugador de 28 años fue durante años uno de los pilares del equipo y sumó un total de 54 participaciones en goles (33 goles y 21 asistencias) en 108 partidos; en el West Ham, rara vez pasó de ser un jugador de complemento.