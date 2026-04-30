Según *Bild*, Riera, molesto por los pobres resultados físicos de Burkardt, ordenó al segundo entrenador, Jan Fießer, que lo reprendiera.
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¡Se desvela un «hecho increíble» en el Eintracht de Fráncfort! ¿Se avecina un nuevo escándalo en torno al entrenador Albert Riera y a uno de los jugadores clave?
Según el periódico, Riera consideró que el principal punto débil de Burkardt era su porcentaje de grasa corporal. También criticó, a través del segundo entrenador, su trabajo defensivo tras perder el balón.
El jugador, que se sentía en forma y consideraba sus valores solo “ligeramente elevados”, habría dudado de las críticas. Finalmente, envió a su representante a hablar con el director deportivo, Markus Krösche, quien luego habló con Riera para entender lo que tanto había “afectado” al español.
Además, Riera habría recriminado a Burkardt de pasada por haber provocado esa charla. Como consecuencia, Burkardt permaneció en el banquillo hasta casi el final del partido contra el FC Augsburgo, que acabó 1-1. Pese a ello, Riera insiste en que no hay problemas personales: «Jonny está haciendo un trabajo fantástico».
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Albert Riera está dividiendo a los líderes del Eintracht de Fráncfort.
Sin embargo, Riera no se ha ganado la simpatía de los jugadores clave, como Burkardt, por su forma de comunicarse. Según eldiario *Bild*, los capitanes Arthur Theate y Mario Götze se sienten «marginados» y también ha habido desavenencias con Robin Koch.
Además, su trato a los jugadores clave Ritsu Doan y Can Uzun genera dudas. Uzun, tras varias semanas en el banquillo, fue titular contra el Augsburgo —su primera vez desde enero— y asistió a Doan, que había entrado en el descanso (66’).
Ambos valoran marcharse en verano por su tensa relación con el técnico. Según Sport Bild, Riera “no se lleva nada bien” con Doan, fichado por 21 millones, y es el único jugador al que el entrenador se dirige solo por el apellido.
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A pesar de su disputa con Riera, Burkardt sigue aspirando a un puesto en la selección para el Mundial
Riera ahora también tiene diferencias con el máximo goleador del Frankfurt. Burkardt lidera la clasificación interna con doce tantos en 26 partidos oficiales. Una rotura fibrilar en la pantorrilla a finales de noviembre lo marginó durante meses, y no regresó hasta febrero.
Pese a la tensión con Riera, no bajará el ritmo: se juega un puesto en la lista de Julian Nagelsmann para el Mundial. No fue convocado para los dos primeros partidos internacionales del año, pero podría aún subirse al tren del Mundial debido a la precaria situación de sus competidores (Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst).
El sábado, el Eintracht recibe al HSV y busca mantener el séptimo puesto, que comparte con el SC Freiburg.