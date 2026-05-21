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Se desvela: por qué Emi Martínez estuvo a punto de retirarse de la final de la Europa League tras un desafortunado incidente durante el calentamiento
Drama por lesiones en el partido de preparación de Estambul
Martínez reveló que, durante el calentamiento contra el Friburgo, se fracturó un dedo. El equipo médico lo atendió de urgencia y pudo jugar los 90 minutos, ayudando a la victoria 3-0 de su equipo.
A pesar del dolor, jugó los 90 minutos y el Villa ganó 3-0. Al recordarlo, el portero admitió: «Es la primera vez que me pasa. Hoy me he roto un dedo en el calentamiento, pero todo lo malo tiene algo bueno. Llevo toda la vida haciendo esto y seguiré haciéndolo. ¿Preocuparme? Nunca antes me había roto un dedo. Cada vez que atrapaba el balón, se me escapaba. Pero estas son cosas por las que hay que pasar, y estoy orgulloso de defender al Aston Villa».
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Se ha hecho historia a pesar del dolor
Mientras los goles de Youri Tielemans, Emi Buendía y Morgan Rogers caían en la otra portería, Martínez fue decisivo con dos paradas que mantuvieron su arco a cero. El triunfo dio al Villa su primer título europeo desde 1982 y el primero en tres décadas, afianzando el prestigio de Unai Emery en esta competición.
La histórica victoria desató una celebración desenfrenada en la que el portero levantó en volandas a su entrenador. «Lo que hemos conseguido esta noche ha sido precioso. Me siento orgulloso y esta sensación no deja de crecer partido tras partido», declaró Martínez tras el pitido final. «Hoy he intentado volcar toda mi experiencia, y todas esas sesiones de entrenamiento que nadie ve nunca han dado finalmente sus frutos».
Reivindicación tras los rumores sobre su traspaso
Para Martínez, esta victoria corona un camino que pudo cambiar el verano pasado. Se le vinculó con una salida de Villa Park y, según informes, el Manchester United mostró gran interés en una caótica ventana de fichajes en la que quedó temporalmente fuera de la convocatoria.
Sin embargo, antes de la final el exjugador del Arsenal aclaró que no se arrepentía de su compromiso con el proyecto del Villa. Sobre el interés de Old Trafford, afirmó: «Soy campeón del mundo con el Aston Villa, he ganado dos Guantes de Oro con el Aston Villa. Siempre amaré a este club... Estoy muy orgulloso de quedarme; tomé la decisión correcta». Con esta medalla europea, su elección está más que justificada.
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Todas las miradas puestas en el Mundial
Aunque la fractura en el dedo alarmó a la afición del Villa, Martínez minimizó su gravedad para los compromisos internacionales. Con Argentina lista para defender su título mundial en Norteamérica el mes que viene, el guardameta confía en liderar la defensa.
«Estoy encantado. Ahora es el momento de celebrarlo con los chicos», afirmó. «Hace mucho que este grupo no podía celebrar así. Luego me enfocaré en la Copa América». Con un palmarés que suma el Mundial, dos Copas América y la Europa League, Martínez mantiene su etiqueta de ganador: nunca ha perdido una final.