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Se desvela: por qué el Manchester United usará un patrocinador distinto en el pecho contra el Brentford
El United usará una camiseta edición especial ante el Brentford.
El equipo de Michael Carrick enfrentará al Brentford con una camiseta especial que lleva (RED) en el pecho. Gracias a una alianza entre el United, MatchWornShirt (MWS) y (RED), aficionados y coleccionistas podrán adquirir las camisetas usadas, oficializadas y firmadas por los titulares y suplentes.
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«Convertir la pasión en algo más grande»
Tijmen Zonderwijk, cofundador de MatchWornShirt, afirmó: «Estas camisetas representan lo mejor del fútbol: momentos vividos sobre el terreno de juego que se traducen en un impacto significativo fuera de él. Al acercar a los aficionados al deporte que aman, estamos convirtiendo esa pasión en algo más grande, contribuyendo a recaudar fondos esenciales y a dar a conocer programas sanitarios globales que salvan vidas en todo el mundo».
«Cada camiseta cuenta una historia»
Kate Charles, directora general de (RED), afirmó: «Esta colección muestra cómo las alianzas con un propósito pueden transformar el deporte en acción real. Cada camiseta cuenta una historia del campo y ayuda a financiar programas sanitarios que salvan vidas donde más se necesitan».
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Las camisetas estarán disponibles durante una semana
Las camisetas se venderán a aficionados y coleccionistas en la web y app de MWS del 27 de abril al 2 de mayo. Para más información y participar, visita www.mws.com.