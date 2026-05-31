AFP
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Se desvela: las cuatro posiciones en las que José Mourinho exigirá refuerzos al regresar al Real Madrid para su segunda etapa como entrenador
Reestructurar la columna vertebral defensiva
Según AS, la prioridad del nuevo entrenador es renovar la defensa. Mourinho quiere reforzar los centrales y los laterales. Tras dos temporadas sin títulos del Madrid, el técnico de 63 años quiere imponer autoridad junto a Antonio Rüdiger y pide al menos uno o dos centrales de nivel que aporten liderazgo.
La renovación no se limita al centro: también busca nuevos laterales. Busca un lateral derecho que compita con Trent Alexander-Arnold y, si Fran García se marcha, un lateral izquierdo. Su filosofía se basa en cimientos sólidos, y la llegada de varios defensas indica que ve la zaga actual demasiado frágil para su exigente sistema táctico.
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Fuerza en el centro del campo y chispas de creatividad
Mourinho busca dos tipos de centrocampistas: un mediocampista defensivo que proteja a la defensa de cuatro y equilibre el juego, y un creador capaz de superar defensas cerradas.
Pero no solo se busca romper el juego: el técnico también quiere un creador capaz de desatascar defensas bajas y ordenadas, problema clave en el reciente declive del equipo. Con estas incorporaciones, el centro del campo buscará dominar con y sin balón.
La personalidad por encima del estrellato
El informe indica que Mourinho ha dicho a la directiva que no quiere fichajes de renombre solo para mejorar la imagen del equipo. Prefiere jugadores con «hambre de éxito» y dispuestos a «sacrificarse por el equipo». Tras analizar las dos últimas temporadas, concluye que la plantilla faltaba compromiso y mentalidad colectiva, problemas que busca resolver fichando futbolistas de carácter fuerte.
Prioriza la forma física, el ritmo de trabajo y la determinación, y quiere un vestuario de guerreros sin egos. Así busca acabar con la falta de intensidad que costó el puesto a Xabi Alonso y, más tarde, a Álvaro Arbeloa.
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Cómo abordar el dilema de Vinicius Junior
Aunque el mercado de fichajes es clave, Mourinho tiene primero que ordenar el vestuario. Su regreso como “Special One” llega con intriga tras criticar a Vinicius Junior por su actitud en un partido de la Liga de Campeones contra el Benfica. Para que su segunda etapa funcione, debe encontrar un punto de encuentro con el brasileño.
En las últimas semanas ha analizado la dinámica interna, revisando partidos clave y recopilando información del vestuario. En la pretemporada los evaluará en persona antes de decidir las bajas. Florentino Pérez confía en que su carácter firme es el remedio para el malestar del club.