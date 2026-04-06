Se desvela el sorprendente interés del Arsenal por Dani Olmo, del Barcelona, mientras el centrocampista deja clara su postura respecto al traspaso

A pesar del atractivo de la Premier League y del ambicioso proyecto del Arsenal, Olmo ha dejado claro que no tiene intención alguna de abandonar prematuramente su sueño en el Barcelona. El centrocampista está totalmente comprometido con triunfar en el club donde pasó sus años de formación en la cantera de La Masia, cerrando de hecho la puerta a un fichaje por el Emirates Stadium en un futuro inmediato. Esta lealtad inquebrantable también se vio puesta a prueba por ofertas astronómicas procedentes de otros clubes. Sport indica que el Al-Qadsia, equipo de la Liga Profesional Saudí, presentó una propuesta desorbitada, que incluía un contrato de cuatro años por valor de 9,5 millones de euros netos por temporada. El Manchester City y Pep Guardiola también son admiradores suyos desde hace tiempo, y el agente de Olmo, Andy Bara, avivó brevemente los rumores el verano pasado al afirmar: «Nunca se sabe lo que deparará el futuro».

Sin embargo, al igual que hizo con el Arsenal, Olmo rechazó las riquezas de Oriente Medio y el atractivo de Manchester para continuar su andadura a las órdenes de Flick en La Liga. En definitiva, este firme compromiso hace que un acuerdo sea casi imposible a corto plazo. Con un contrato vigente hasta 2030 y un valor de mercado estimado en unos 60 millones de euros, cualquier pretendiente necesitaría, siendo realistas, que el club catalán empujara activamente al jugador hacia la puerta de salida antes de que un traspaso pudiera concretarse.