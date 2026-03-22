Se desvela el motivo por el que Trent Alexander-Arnold se quedó en el banquillo en el partido del Real Madrid contra el Atlético

La decisión de dejar a Alexander-Arnold en el banquillo ha causado un gran revuelo en la capital española, pero el motivo de esta medida es estrictamente disciplinario.

El exjugador del Liverpool llegó tarde a uno de los últimos entrenamientos de la semana, lo que llevó al entrenador Álvaro Arbeloa a adoptar una postura firme contra el lateral derecho, según Marca.

Arbeloa ha antepuesto las normas internas del vestuario a las ventajas tácticas, optando por enviar un mensaje claro al resto de la plantilla. A pesar de la importancia del derbi madrileño, el entrenador consideró necesario mantener el orden y la disciplina, independientemente del estatus del jugador.