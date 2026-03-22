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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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Se desvela el motivo por el que Trent Alexander-Arnold se quedó en el banquillo en el partido del Real Madrid contra el Atlético

Trent Alexander-Arnold perdió su puesto en el once inicial del Real Madrid para el derbi de alto riesgo contra el Atlético de Madrid disputado el domingo por la noche en La Liga. A pesar de ser un fijo en el equipo, el internacional inglés fue una sorpresa en el banquillo de suplentes cuando se anunciaron las alineaciones en el Santiago Bernabéu, tras haber sido sancionado por el entrenador Álvaro Arbeloa.

  • Sanción disciplinaria impuesta a Arbeloa

    La decisión de dejar a Alexander-Arnold en el banquillo ha causado un gran revuelo en la capital española, pero el motivo de esta medida es estrictamente disciplinario.

    El exjugador del Liverpool llegó tarde a uno de los últimos entrenamientos de la semana, lo que llevó al entrenador Álvaro Arbeloa a adoptar una postura firme contra el lateral derecho, según Marca.

    Arbeloa ha antepuesto las normas internas del vestuario a las ventajas tácticas, optando por enviar un mensaje claro al resto de la plantilla. A pesar de la importancia del derbi madrileño, el entrenador consideró necesario mantener el orden y la disciplina, independientemente del estatus del jugador.

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    Carvajal vuelve al once inicial

    Con Alexander-Arnold relegado al banquillo, el veterano defensa Dani Carvajal ha vuelto a la alineación titular. Este cambio táctico no se debió a ninguna molestia física ni a preocupaciones por una posible lesión del inglés, sino que fue una consecuencia directa de su falta de puntualidad durante los preparativos previos al partido.

    La ausencia de Alexander-Arnold desde el pitido inicial marca un momento significativo en la etapa de Arbeloa, demostrando que ningún individuo está por encima de las normas colectivas establecidas por el cuerpo técnico.

  • Siguiendo el modelo de Hansi Flick

    El enfoque estricto adoptado por el entrenador del Real Madrid refleja el estilo de gestión que se observa al otro lado del Clásico. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha ganado una reputación por sus tácticas de mano dura, y es conocido por castigar a los jugadores por llegar tarde a las charlas del equipo o a las reuniones previas al partido.

    Jugadores como Marcus Rashford y Jules Koundé ya han sufrido anteriormente la ira de Flick por infracciones similares. Al dejar en el banquillo a su lateral derecho estrella, Arbeloa está dejando claro que él también cree que los intereses del vestuario deben anteponerse a los intereses deportivos sobre el terreno de juego.

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    Las decisiones de Arbeloa en la alineación, en el punto de mira

    Aunque el puesto de lateral derecho ha acaparado los titulares, ha habido otras decisiones destacadas en el once inicial de los blancos. Fran García ha conservado su puesto en el lateral izquierdo de la defensa a pesar de que Álvaro Carreras se ha recuperado y estaba disponible para jugar.

    Más adelante, Brahim Díaz continúa su asociación con Vinicius Junior en ataque. Esto supone una sorpresa para muchos que esperaban que Kylian Mbappé volviera a la alineación titular tras su reciente ausencia, pero el francés tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo junto a Alexander-Arnold.


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