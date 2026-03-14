AFP
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Se desvela el motivo por el que el gran partido de la Premier League entre el Arsenal y el Everton, y el Chelsea contra el Newcastle, se disputarán AMBOS hoy a las 17:30
Un cambio importante en el programa del sábado
Los aficionados acostumbrados a los horarios escalonados tradicionales se llevarán una sorpresa esta tarde. En una decisión poco habitual, la Premier League ha eliminado por completo la franja horaria de las 12:30 y, en su lugar, ha optado por concentrar dos partidos estrella simultáneamente en la franja vespertina. El crucial encuentro del Arsenal contra el Everton y el duelo del Chelsea contra el Newcastle United comenzarán ambos a las 17:30 GMT.
Esta reorganización logística es una consecuencia directa del apretado calendario europeo. Dado que varios clubes ingleses se encuentran en las fases eliminatorias de las competiciones continentales, la liga se ha visto obligada a dar prioridad a los tiempos de recuperación frente al flujo habitual de retransmisiones. Esto significa que los aficionados deberán esperar hasta después del parón de las 15:00 para poder disfrutar hoy de la primera dosis de acción de la máxima categoría.
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Proteger a los jugadores
El quebradero de cabeza en la programación se debió principalmente a los compromisos del Arsenal en la Liga de Campeones. El equipo de Mikel Arteta viajó a Alemania el miércoles para disputar un agotador empate a 1-1 contra el Bayer Leverkusen. Según las directrices de la Premier League, diseñadas para proteger el bienestar de los jugadores, los Gunners necesitan un periodo mínimo de recuperación de 72 horas entre partidos.
Trasladar el partido contra el Everton al sábado por la tarde garantiza que se cumpla este requisito. Si el partido del Arsenal se hubiera mantenido en su horario original del domingo, el margen de tiempo habría sido demasiado ajustado, dados los compromisos del club a mitad de semana, lo que habría obligado a los responsables a encajar el partido en la franja horaria tardía del sábado, junto al partido del Chelsea ya programado.
El efecto dominó del éxito europeo
La necesidad de adaptarse a los equipos que compiten en competiciones continentales también ha modificado los planes del Manchester City. El equipo de Pep Guardiola, que se enfrentó al Real Madrid el miércoles por la noche, se medirá al West Ham el sábado a las 20:00 horas.
Con nueve clubes ingleses aún en liza en diversas competiciones europeas, estos rompecabezas de programación son cada vez más habituales. Al retrasar los partidos nacionales de mayor relevancia a horas más tardías, la liga se asegura de que los equipos que representan a la Premier League en la escena europea no se vean injustamente perjudicados por la falta de descanso, aunque ello altere los hábitos tradicionales de los aficionados a la hora de ver los partidos en casa.
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La lucha por los cuatro primeros puestos de la Premier League sigue siendo reñida
A falta de nueve jornadas para que termine la temporada de la Premier League, los próximos partidos serán cruciales para los equipos que compiten por el título, así como por los cuatro primeros puestos. El Arsenal lidera actualmente la clasificación con siete puntos de ventaja sobre el Manchester City, mientras que el Manchester United, el Aston Villa, el Chelsea y el Liverpool siguen luchando por una plaza en la Liga de Campeones de la próxima temporada.
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