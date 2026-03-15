Se desvela: el hombre responsable de la reunión en el punto central del Chelsea después de que el árbitro de la Premier League Paul Tierney se viera envuelto en una «idea original» de una leyenda del rugby league

Isa, el icono samoano de 37 años que alcanzó un estatus legendario con los Wigan Warriors, fue nombrado responsable de apoyo y desarrollo de jugadores del club en febrero de 2025. A pesar de proceder de una disciplina deportiva diferente, su impacto en el ambiente de Cobham ha sido inmediato. La transición de Isa al fútbol se produce tras una lesión que puso fin a su carrera en 2024, cuando una fractura de peroné y una luxación de tobillo le dejaron fuera de juego durante la racha de victorias del Wigan. La práctica del «huddle», a menudo considerada una idea original de quienes provienen del rugby league, donde la concentración colectiva es primordial, se ha convertido en un elemento básico de la rutina de los días de partido del Chelsea.

«Eso viene de la unidad», declaró Rosenior en el programa Match of the Day de la BBC hace una semana. «Eso viene de los jugadores. No viene de mí. Como su entrenador, me hace sentir muy orgulloso verlo. Han asimilado muchos mensajes, no solo míos, sino también del cuerpo técnico. Willie Isa es un gran tipo y viene del rugby, es de Nueva Zelanda, y ha hablado mucho sobre nuestra unión y los jugadores lo han asimilado».