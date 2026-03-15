Getty Images Sport
Traducido por
Se desvela: el hombre responsable de la reunión en el punto central del Chelsea después de que el árbitro de la Premier League Paul Tierney se viera envuelto en una «idea original» de una leyenda del rugby league
Una inspiración del rugby league
Isa, el icono samoano de 37 años que alcanzó un estatus legendario con los Wigan Warriors, fue nombrado responsable de apoyo y desarrollo de jugadores del club en febrero de 2025. A pesar de proceder de una disciplina deportiva diferente, su impacto en el ambiente de Cobham ha sido inmediato. La transición de Isa al fútbol se produce tras una lesión que puso fin a su carrera en 2024, cuando una fractura de peroné y una luxación de tobillo le dejaron fuera de juego durante la racha de victorias del Wigan. La práctica del «huddle», a menudo considerada una idea original de quienes provienen del rugby league, donde la concentración colectiva es primordial, se ha convertido en un elemento básico de la rutina de los días de partido del Chelsea.
«Eso viene de la unidad», declaró Rosenior en el programa Match of the Day de la BBC hace una semana. «Eso viene de los jugadores. No viene de mí. Como su entrenador, me hace sentir muy orgulloso verlo. Han asimilado muchos mensajes, no solo míos, sino también del cuerpo técnico. Willie Isa es un gran tipo y viene del rugby, es de Nueva Zelanda, y ha hablado mucho sobre nuestra unión y los jugadores lo han asimilado».
- Getty Images Sport
La polémica en torno al ritual
Aunque los Blues realizan esta reunión antes de ambos saques iniciales, su insistencia en llevarla a cabo exactamente en el círculo central provocó el incómodo enfrentamiento delsábado con el árbitro. El árbitro Paul Tierney también fue objeto de duras críticas por su papel en el incidente. En lugar de apartarse, el árbitro se mantuvo firme en medio del círculo central, lo que dio lugar a un momento que se hizo viral en el que se veía a Enzo Fernández riéndose y a Cole Palmer rodeándole con un brazo. Las imágenes se compararon con una broma del dúo televisivo Ant y Dec, que estaban viendo el partido desde la grada como aficionados del Newcastle.
El Chelsea pedirá explicaciones a la PGMOL
Liam Rosenior no estaba nada satisfecho con la situación y señaló que el club solicitaría una explicación oficial sobre la posición de Tierney. «Hablaré con la PGMOL y con los árbitros para entender por qué ha ocurrido esto hoy», declaró Rosenior tras la derrota por 1-0 del sábado. «Nos dijeron que, según el reglamento, puedes situarte donde quieras y que todo es cuestión de sincronización. Estoy decepcionado. Voy a dejarlo claro. Quiero proteger a mis jugadores y respeto el juego».
- Getty Images Sport
Los problemas defensivos continúan en Stamford Bridge
Más allá de los trucos y los cambios tácticos, las estadísticas pintan un panorama preocupante para el Chelsea. Los Blues solo han mantenido su portería a cero en uno de sus últimos 13 partidos, una racha que se remonta a mediados de enero. Con partidos cruciales contra el Everton y el Manchester City a la vista, el Chelsea debe encontrar la manera de recuperar su solidez defensiva.
Anuncios