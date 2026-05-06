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Se desvela: cuánto ha ganado el Arsenal en premios por llegar a la final de la Liga de Campeones 2026, y cuánto más podría ganar si conquistara su primer título europeo
El camino hacia la final de Budapest
El Arsenal se clasificó para la final de la Liga de Campeones, que se jugará el 30 de mayo en Budapest. La victoria 1-0 sobre el Atlético de Madrid (2-1 en el global) le dio un billete para la próxima Champions y un fuerte impulso económico.
Gracias a este éxito, la plantilla de Arteta ya ha acumulado más de 142 millones de euros (122 millones de libras/167 millones de dólares) en premios esta temporada. Una cifra récord que refleja la regularidad del club tanto en la fase de liga como en las eliminatorias, y que sitúa al Arsenal entre los equipos más rentables del fútbol mundial este año.
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Desglose de los 122 millones de libras de ingresos extraordinarios
La trayectoria financiera comenzó con una prima inicial de 18,62 millones de euros (16 millones de libras esterlinas/22 millones de dólares) solo por participar en la fase de grupos. Su buena racha en las primeras fases y la clasificación a octavos sumaron otros 40,6 millones de euros (35 millones de libras/48 millones de dólares) en premios por rendimiento, incluidos 9,5 millones de libras (13 millones de dólares) por superar la primera ronda.
Según el blog financiero Swiss Ramble, los Gunners han recibido además 37 millones de euros (32 millones de libras/43 millones de dólares) del “pilar del valor” de la UEFA, dinero que se reparte en función del valor del mercado mediático de su país y del rendimiento europeo del club en los últimos cinco y diez años, premiando así la mejora del Arsenal en la clasificación de coeficientes.
Las bonificaciones de la fase eliminatoria se acumulan
A medida que avanzaba la competición, los grandes de la Premier League recibieron premios cada vez mayores. El Arsenal obtuvo 12,5 millones de euros (11 millones de libras, 15 millones de dólares) por llegar a cuartos de final y 15 millones de euros (13 millones de libras, 18 millones de dólares) por alcanzar las semifinales. Llegar a la final añadió otros 18,5 millones de euros (16 millones de libras/22 millones de dólares).
La estructura de premios de la UEFA recompensa con ingresos transformadores a quienes llegan lejos en la competición. Para Arteta, esto supone un gran impulso de cara al mercado de fichajes de verano, que permitirá al club competir por fichajes de élite y mantener su posición como aspirante tanto en España como en Europa.
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Lo que vale una primera Copa de Europa
Si el Arsenal vence al Bayern de Múnich o al PSG en la final, sumará 10,5 millones de euros extra (9 millones de libras/12 millones de dólares). Ese monto incluye 6,5 millones por ganar el partido y 4 millones automáticos por clasificarse a la Supercopa de la UEFA 2026. El campeón de ese partido sumará un millón de euros más (863 000 £).