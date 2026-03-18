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Oliver Maywurm

Traducido por

¿Se despide de Austria tras el Mundial? Al parecer, Ralf Rangnick se plantea un regreso espectacular

Ralf Rangnick quiere causar sensación con la selección austriaca en el Mundial. Aún no se sabe qué pasará después del torneo.

Al parecer, el seleccionador nacional de Austria, Ralf Rangnick, está considerando volver a la Bundesliga. Así lo revela un artículo publicado en Sport Bild.

  • Por lo tanto, sigue sin estar claro si Rangnick renovará su contrato como seleccionador de la ÖFB, que expira tras el Mundial de 2026, o si aceptará otro reto. Aunque Rangnick habría recibido una oferta de renovación de la Federación Austriaca de Fútbol, el técnico de 67 años no tomará una decisión hasta después de los próximos partidos internacionales de finales de marzo, según se informa.

    Según Sport Bild, aunque parece bastante descartado que Rangnick acepte un nuevo puesto como entrenador de un club, un regreso a la Bundesliga como director deportivo o un cargo en la Premier League serían opciones serias para el alemán. No se mencionan los clubes en los que Rangnick podría fichar.

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  • Ralf RangnickGetty Images

    Ralf Rangnick llevó a Austria a dos grandes torneos consecutivos

    Rangnick ya ha entrenado en la Bundesliga al VfB Stuttgart, al Hannover 96, al FC Schalke 04, al TSG Hoffenheim y al RB Leipzig. En el equipo sajón, también fue director deportivo de 2012 a 2019 y, posteriormente, trabajó durante un año más como director deportivo global en el universo Red Bull. El último puesto que ocupó Rangnick como entrenador de un club fue en el Manchester United, al que entrenó desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2022.

    Inmediatamente después, Rangnick fichó por la ÖFB y se convirtió en seleccionador de Austria. Llevó a la república alpina a la Eurocopa 2024, donde, tras una sólida fase de grupos, alcanzó los octavos de final, que, sin embargo, perdió por 1-2 contra Turquía. El siguiente gran éxito fue la exitosa clasificación para el Mundial de 2026 como primeros de grupo; para Austria, se trata de su primera participación en un Mundial desde 1998.

    En un grupo con Argentina, Argelia y Jordania, el objetivo mínimo de Austria es alcanzar la fase eliminatoria. A finales de marzo, el equipo de Rangnick tiene programados partidos amistosos contra Ghana y Corea del Sur, y a principios de junio se enfrentará a Túnez. El Mundial comenzará para la selección austriaca el 16 de junio con el partido inaugural contra Jordania.

  • Resumen de la trayectoria de Ralf Rangnick como entrenador y directivo


    Periodo

    Función

    Club

    1983 - 1985

    Entrenador-jugador

    Viktoria Backnang

    1985 - 1987

    Entrenador

    VfB Stuttgart II

    1987 - 1988

    Entrenador-jugador

    TSV Lippoldsweiler

    1988 - 1990

    Entrenador

    SC Korb

    1990 - 1992

    Entrenador

    VfB Stuttgart Sub-19

    1992 - 1994

    Coordinador deportivo

    VfB Stuttgart Juvenil

    Julio de 1995 - diciembre de 1996

    Entrenador

    SSV Reutlingen

    Enero de 1997 - marzo de 1999

    Entrenador

    SSV Ulm

    Mayo de 1999 - febrero de 2001

    Entrenador

    VfB Stuttgart

    Julio de 2001 - marzo de 2004

    Entrenador

    Hannover 96

    Septiembre de 2004 - diciembre de 2005

    Entrenador

    FC Schalke 04

    Julio de 2006 - enero de 2011

    Entrenador

    TSG Hoffenheim

    Marzo - septiembre de 2011

    Entrenador

    FC Schalke 04

    2012 - 2015

    Director deportivo

    RB Salzburgo

    2012 - 2019

    Director deportivo

    RB Leipzig

    2015 - 2016

    Entrenador

    RB Leipzig

    2018 - 2019

    Entrenador

    RB Leipzig

    2019 - 2020

    Director deportivo global

    RB Leipzig / RB Nueva York / RB Bragantino

    Julio - noviembre de 2021

    Director general de fútbol profesional

    Lok Moscú

    Diciembre de 2021 - mayo de 2022

    Entrenador

    Manchester United

    desde junio de 2022

    Entrenador

    Austria


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