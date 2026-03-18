¿Se despide de Austria tras el Mundial? Al parecer, Ralf Rangnick se plantea un regreso espectacular

Rangnick ya ha entrenado en la Bundesliga al VfB Stuttgart, al Hannover 96, al FC Schalke 04, al TSG Hoffenheim y al RB Leipzig. En el equipo sajón, también fue director deportivo de 2012 a 2019 y, posteriormente, trabajó durante un año más como director deportivo global en el universo Red Bull. El último puesto que ocupó Rangnick como entrenador de un club fue en el Manchester United, al que entrenó desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2022.

Inmediatamente después, Rangnick fichó por la ÖFB y se convirtió en seleccionador de Austria. Llevó a la república alpina a la Eurocopa 2024, donde, tras una sólida fase de grupos, alcanzó los octavos de final, que, sin embargo, perdió por 1-2 contra Turquía. El siguiente gran éxito fue la exitosa clasificación para el Mundial de 2026 como primeros de grupo; para Austria, se trata de su primera participación en un Mundial desde 1998.

En un grupo con Argentina, Argelia y Jordania, el objetivo mínimo de Austria es alcanzar la fase eliminatoria. A finales de marzo, el equipo de Rangnick tiene programados partidos amistosos contra Ghana y Corea del Sur, y a principios de junio se enfrentará a Túnez. El Mundial comenzará para la selección austriaca el 16 de junio con el partido inaugural contra Jordania.