Según un informe publicado por el diario Bild, los responsables del Dortmund están dispuestos a rascarse el bolsillo por el jugador de 25 años. Hasta ahora, Nmecha habría ganado alrededor de cinco millones de euros al año con el equipo amarillo y negro, pero ahora se le avecina una duplicación de su salario hasta alcanzar unos diez millones de euros.
¿Se despedirá pronto del BVB a pesar del nuevo contrato? Se revelan nuevos detalles sobre la renovación de Felix Nmecha
Además, el centrocampista probablemente tendrá una cláusula de rescisión en el futuro. Se espera que esta sea de 80 millones de euros en 2027, y un año después se podría fichar por algo menos, concretamente por 70 millones de euros. Si un club con gran poder financiero activara esta cláusula, Nmecha podría abandonar el BVB a pesar de la renovación de su contrato. Al menos, el Borussia recibiría una compensación principesca.
El Dortmund anunció ayer jueves que el contrato del seis veces internacional, que inicialmente vencía en 2028, se prorrogará anticipadamente hasta 2030. Pocas horas antes, Sky y Sport Bild ya habían informado de un acuerdo.
Ricken: «La renovación de su contrato es una señal de continuidad».
«Estamos muy contentos de poder seguir nuestro camino junto a Felix. Se identifica plenamente con el Borussia Dortmund y es una pieza fundamental en nuestra planificación estratégica de la plantilla», declaró el director deportivo Lars Ricken: «La renovación de su contrato es una señal de continuidad y subraya nuestra convicción de que juntos tendremos éxito en los próximos años».
El propio Nmecha declaró que durante su etapa en el equipo amarillo y negro había vivido «muchas experiencias maravillosas con este club y sus aficionados». «Estoy muy agradecido por la confianza depositada en mí. Quiero devolverla dando lo mejor de mí mismo por el Borussia Dortmund».
Nmecha, en el punto de mira de varios clubes de la Premier League
La renovación fue toda una sorpresa, ya que en las semanas anteriores se había especulado mucho con que varios clubes de la Premier League estaban muy interesados en él y querían intentar ficharlo. Se mencionó concretamente a su antiguo club, el Manchester City, en cuya cantera jugó, y al Manchester United.
Bajo la dirección del entrenador Niko Kovac, el jugador de 25 años es esta temporada un fijo en el BVB. En la temporada 2025/26 ya ha disputado 38 partidos en todas las competiciones y ha participado en ocho goles: cinco goles y tres asistencias. Sus buenas actuaciones con la camiseta del BVB le han valido últimamente más oportunidades en la selección alemana. El seleccionador Julian Nagelsmann confió en él en los partidos de clasificación para el Mundial de noviembre contra Luxemburgo y Eslovaquia. También es uno de los principales candidatos para el Mundial de este verano.
Nmecha fichó por el Schwarzgelben en 2023 procedente del VfL Wolfsburg por 30 millones de euros.
Felix Nmecha: estadísticas en la temporada 2025/26
Juegos 38 Goles 5 Asistencias 3
