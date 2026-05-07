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«Se desmoronará»: el Chelsea descarta fichar a Cesc Fábregas tras el fracaso de otro «joven entrenador prometedor», Liam Rosenior
El próximo entrenador del Chelsea: ¿A quién deberían recurrir los Blues?
Tras despedir a Enzo Maresca y Liam Rosenior en la temporada 2025-26, el Chelsea busca entrenador. Los propietarios, liderados por Todd Boehly, quieren estabilidad en un banquillo que ha sido una puerta giratoria.
Se barajan varios candidatos; los Blues siguen siendo atractivos pese a quedar fuera del top-7 de la Premier. En cada mercado hay dinero para que el nuevo técnico deje huella.
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Maresca y Rosenior fueron destituidos durante la temporada 2025-26
En los últimos años se ha apostado por el potencial: Maresca —exsegundo de Guardiola en el Manchester City— ganó la Conference League y el Mundial de Clubes antes de ser despedido. A Rosenior solo le dieron 23 partidos como sucesor.
Fábregas, de 39 años, ha impresionado en el Como italiano, pero aún está aprendiendo. ¿Debería el Chelsea buscar un técnico con más experiencia?
¿Es demasiado pronto para que Fábregas tome las riendas en Stamford Bridge?
Al preguntársele si el banquillo de Stamford Bridge se había quedado vacío demasiado pronto para Fábregas y si la experiencia en la Premier de Andoni Iraola o Marco Silva encajaría mejor ahora, el exdefensa azul Dorigo —en declaraciones exclusivas a GOAL vía APWin— afirmó: «Sí, sin duda. He visto mucho al Como esta temporada y está haciendo un trabajo increíble. Tienen un estilo de fútbol maravilloso, fruto de fusionar sus experiencias anteriores, y están creando un equipo sólido.
Lo curioso es que, cuando se ponen por delante en partidos importantes, se desmoronan: le ganaban 2-0 al Inter y perdieron 4-2, y en la Coppa Italia pasaba lo mismo. Les falta algo.
En Como sufre otra clase de presión; pasar directamente al Chelsea sería demasiado. Será un gran entrenador y llevará al Como a Europa, quizá a la Europa League.
«Debería ganar más experiencia, porque cuando hablo de jóvenes entrenadores maravillosos podría haber mencionado al anterior, Rosenior, y mira lo que pasó».
Dorigo añadió que el Chelsea analiza los datos dela Premier y busca un técnico para el verano de 2026: «Entiendo que Fábregas conoce mejor a esos jugadores de élite, pero es distinto.
Piensa en Graham Potter en Brighton: conocía la Premier a la perfección, pero en Chelsea encontró otro nivel de jugadores y mentalidad.
Con esa presión, si no has gestionado antes ese nivel, es un obstáculo que muchos técnicos no superan. Por eso, ahora yo buscaría en otro lado, aunque en el futuro sí apostaría por él».
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Calendario del Chelsea 2025-26: final de la FA Cup y partidos clave de la Premier League.
El Chelsea, dirigido por el interino Calum McFarlane tras alcanzar la final de la FA Cup, aún debe jugar cuatro partidos esta temporada; todos serán un desafío.
El sábado visita Anfield para medirse al Liverpool, la semana siguiente al Manchester City en Wembley y, tras recibir al Tottenham, cerrará la temporada en Sunderland.