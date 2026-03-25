Getty Images Sport
Traducido por
Se desestima el recurso del Real Madrid y se confirma la sanción a Federico Valverde por la tarjeta roja recibida ante el Atlético
La comisión disciplinaria confirma el informe del árbitro
Según AS, la Comisión Disciplinaria ha decidido no modificar el informe oficial del árbitro Munuera Montero. Valverde fue expulsado en el minuto 77 del partido contra el Atlético de Madrid, con el marcador 3-2, tras una dura entrada sobre Alex Baena. La documentación oficial justificó la tarjeta roja directa con la siguiente explicación completa: «Dar una patada a un adversario, sin estar a una distancia que permitiera el juego, utilizando una fuerza excesiva». Dado que la entrada fue baja, el club consideró que tenía argumentos sólidos, pero los responsables aplicaron la sanción mínima de un partido dentro del rango establecido.
- Getty Images Sport
La defensa del Madrid, neutralizada por los árbitros
El Real Madrid ha impugnado enérgicamente la decisión, alegando que la redacción del acta del partido era fundamentalmente errónea. En su recurso oficial, el club afirmó que el balón se encontraba a poca distancia del jugador y que este intentó disputar el balón. Sin embargo, la comisión concluyó que las imágenes de vídeo aportadas no refutaban la presunción de veracidad que se atribuye a las declaraciones del árbitro. En consecuencia, dictaminó que no se había demostrado la existencia de un error manifiesto, por lo que mantuvo la suspensión.
Alarga la espera para el regreso al país
Valverde se encuentra actualmente representando a su selección en los partidos amistosos contra Inglaterra y Argelia. A su regreso a la capital española, se perderá el partido de liga contra el Mallorca del 4 de abril. Afortunadamente para el entrenador Álvaro Arbeloa, la sanción no es aplicable a las competiciones europeas. El centrocampista seguirá estando disponible para el crucial partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, el 7 de abril, antes de volver finalmente a la competición nacional contra el Girona el 10 de abril.
- Getty Images Sport
Arbeloa pierde a una pieza clave del centro del campo
Esta ausencia forzosa supone un frenazo frustrante para su brillante racha. Arbeloa se quedará sin su jugador de campo más utilizado, que ha acumulado la impresionante cifra de 3.528 minutos en 42 partidos esta temporada. Además, el jugador de 27 años venía disfrutando de una racha goleadora extraordinaria, con seis tantos en sus últimos cinco partidos. El Madrid ha indicado que seguirá intentando recurrir la sanción, aunque sus posibilidades parecen extremadamente escasas.