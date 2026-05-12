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Se descartan los temores sobre la retirada de Ferland Mendy, ya que el Real Madrid conoce el tiempo de baja que tendrá la estrella francesa tras la operación
Operación satisfactoria en Lyon
Mendy se sometió el lunes en Lyon a una intervención quirúrgica por una recaída muscular en el muslo derecho. La operación, realizada en el hospital privado Jean-Mermoz por el especialista Dr. Bertrand Sonnery-Cottet con la supervisión del equipo médico del Real Madrid, fue un éxito, según confirmó el club.
La intervención se centró en el recto femoral de su pierna derecha, una lesión que ya le había afectado esta temporada. Se resintió durante la victoria sobre el Espanyol el 3 de mayo, cuando tuvo que salir del campo a los 14 minutos. Es su quinta lesión en una campaña complicada que le ha impedido afianzarse en el once.
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El Real Madrid confirma que la intervención ha sido un éxito
El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial para confirmar el éxito de la intervención quirúrgica a Ferland Mendy. La operación se considera un paso decisivo para resolver la lesión que ha limitado su participación esta temporada.
El parte médico indica que Ferland Mendy fue intervenido con éxito hoy para reparar una lesión en el recto femoral derecho y comenzará su rehabilitación en los próximos días.
Desmentidos los rumores sobre su jubilación
Antes de la operación, algunos medios españoles aseguraron que la lesión podía acabar con la carrera de Mendy y que estaría de baja hasta un año, incluso hablando de retirada anticipada a sus 30 años.
Sin embargo, esas preocupaciones se han descartado: según RMC Sport, el defensa quiere seguir en activo y regresar al máximo nivel. Sus lesiones también han afectado su lugar en la selección; aunque ha jugado 10 partidos con Francia, no vuelve a Les Bleus desde la Euro 2024, en la que no participó.
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Objetivo de rehabilitación y reinserción
Las previsiones médicas tras la operación son más alentadoras de lo esperado. Mendy estará de baja entre tres y cuatro meses, periodo en el que iniciará su rehabilitación. Si todo va bien, podría volver en la primera mitad de la próxima temporada. Para jugador y club, recuperar su mejor nivel físico es clave para que se afiance de nuevo en el lateral izquierdo del Madrid.