Se descartan los temores sobre la retirada de Ferland Mendy, ya que el Real Madrid conoce el tiempo de baja que tendrá la estrella francesa tras la operación

Mendy se sometió el lunes en Lyon a una intervención quirúrgica por una recaída muscular en el muslo derecho. La operación, realizada en el hospital privado Jean-Mermoz por el especialista Dr. Bertrand Sonnery-Cottet con la supervisión del equipo médico del Real Madrid, fue un éxito, según confirmó el club.

La intervención se centró en el recto femoral de su pierna derecha, una lesión que ya le había afectado esta temporada. Se resintió durante la victoria sobre el Espanyol el 3 de mayo, cuando tuvo que salir del campo a los 14 minutos. Es su quinta lesión en una campaña complicada que le ha impedido afianzarse en el once.