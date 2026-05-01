¿Se descarta su permanencia? El jugador cedido por el FC Bayern busca un traspaso definitivo

Ibrahimovic se formó en las categorías inferiores del Bayern, pero no logró consolidarse y fue cedido en tres ocasiones. Tras una temporada aceptable en el Frosinone, apenas jugó dos partidos breves con el Lazio la campaña pasada.

Esta temporada, en el Heidenheim, es titular y ya ha marcado tres goles. El sábado a las 15:30 h visitará con su equipo al Bayern en el Allianz Arena.

Pese a ser claros outsiders, la victoria es obligada: el Heidenheim es colista de la Bundesliga y, a tres jornadas del final, está a cuatro puntos del puesto de promoción que ocupa el FC St. Pauli.