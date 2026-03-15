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Se da a conocer la postura de Lionel Messi sobre la Finalissima tras la suspensión del partido entre Argentina y España
Messi, frustrado por haber perdido la oportunidad de ganar el trofeo
Una fuente confirmó a ESPN que Messi afrontaba el partido con una mentalidad ambiciosa, considerándolo una final en toda regla y un paso fundamental de cara al próximo Mundial. El legendario delantero no participó en las deliberaciones de la directiva que finalmente llevaron a la cancelación del partido, a pesar de su condición de capitán de la selección nacional.
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El clima político obliga a Qatar a cancelar
El partido, que iba a enfrentar al campeón de la Copa América 2024 de la CONMEBOL contra los reyes de Europa, estaba previsto inicialmente para el 27 de marzo en Catar. Sin embargo, los organismos rectores se vieron obligados a cancelarlo debido a la escalada de la situación política en la región de Oriente Medio.
La UEFA publicó un comunicado el domingo en el que explicaba la decisión: «Tras numerosas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se anuncia hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima no podrá disputarse como se esperaba en Catar. La UEFA barajó otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino».
Fracaso de las negociaciones sobre sedes neutrales
Tras la cancelación inicial, la CONMEBOL reveló que se llevó a cabo una búsqueda frenética de una sede alternativa. Aunque Argentina estaba dispuesta a trasladar el partido a Europa, un desacuerdo sobre la fecha concreta impidió que se llegara a un acuerdo entre las dos federaciones continentales.
Un comunicado de prensa de la CONMEBOL detalló los pormenores: «En esta situación, el sábado 14 de marzo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió una propuesta para celebrar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo por la fecha, y sugirió el 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA anunció que celebrar el partido el día 31 —solo cuatro días después de la propuesta original— no era posible, y la Finalissima fue cancelada».
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La búsqueda del trofeo número 49 continúa
Es importante destacar que los informes aclaran que Messi no participó en el extenso proceso de negociación en el que intervinieron la UEFA, la CONMEBOL y los comités organizadores locales. Por el contrario, su atención se centró exclusivamente en el terreno de juego, donde buscaba ampliar su palmarés sin precedentes.
Messi es actualmente el jugador más laureado de la historia del fútbol, con 48 trofeos en su carrera, siendo el más reciente la MLS Cup que ganó con el Inter de Miami en diciembre. La Finalissima representaba una oportunidad de oro para hacerse con su 49.º título, un hito que ahora deberá esperar un poco más.
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