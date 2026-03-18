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Se da a conocer la elevada cifra que pide Enzo Fernández, mientras el capitán del Chelsea insinúa su salida este verano tras la decepción de la Liga de Campeones
Enzo suelta una bomba sobre el futuro
Inmediatamente tras la derrota por 3-0 del Chelsea en casa ante el París Saint-Germain, que supuso una dolorosa derrota global por 8-2, Fernández ofreció una respuesta enigmática cuando se le preguntó por sus planes para la próxima temporada. En declaraciones a ESPN Argentina, el campeón del mundo afirmó: «No lo sé. Quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego ya veremos».
Esta confesión supone la primera vez que el centrocampista se muestra públicamente indeciso sobre su compromiso con el proyecto del oeste de Londres. Aunque el jugador de 25 años ha destacado estadísticamente esta temporada, con 12 goles y seis asistencias, la falta de títulos y de un fútbol europeo de élite constante parece estar pasando factura al exjugador del Benfica.
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El Real Madrid y el PSG, en alerta máxima
El experto en fichajes Ben Jacobs informa de que, aunque el Chelsea no tiene intención de venderlo por el momento, el jugador está dispuesto a marcharse. Según Jacobs, el Real Madrid sería el destino preferido del internacional argentino. «La información que tengo, procedente de fuentes cercanas a Enzo Fernández, es muy clara: si —y sigue siendo un «si», porque no ha habido conversaciones ni avances formales— el Real Madrid se pusiera en contacto, ese sería el club preferido al que Enzo Fernández querría fichar, en lugar de irse a Francia o Arabia Saudí», explicó Jacobs en talkSPORT.
Sin embargo, los blancos no son los únicos gigantes en la pugna. El PSG también se ha revelado como un admirador de larga data de Fernández, y el campeón francés sigue de cerca la situación mientras el Chelsea lucha por asegurarse un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. Un fichaje por el Parque de los Príncipes supondría un regreso garantizado a la Liga de Campeones, un factor que podría resultar decisivo en cualquier negociación veraniega.
El precio de venta de nueve cifras
A pesar de la aparente inquietud del jugador, el Chelsea tiene una posición muy sólida en cualquier posible negociación. Fernández tiene contrato con el club hasta junio de 2032, lo que significa que los Blues no tienen ninguna presión inmediata para vender a su preciado activo. Se da por hecho que la directiva del Chelsea exigiría una cantidad superior a los 106,8 millones de libras que pagó para hacerse con sus servicios en enero de 2023.
Jacobs añadió: «El Chelsea tiene todas las cartas. Tiene contrato hasta 2032. Me sorprendería mucho que el Chelsea entrara en negociaciones o aceptara una oferta si esta fuera inferior al récord de traspasos británico». Esta postura limita de hecho el mercado a un puñado de clubes con el poderío financiero necesario para facilitar una transacción de tal envergadura, aunque, según se informa, el entorno de Fernández ya ha estado buscando mejores condiciones que reflejen su importancia para el equipo.
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Rosenior intenta calmar los ánimos
El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se apresuró a restar importancia a los comentarios realizados por su mediocampista estrella durante la rueda de prensa posterior al partido. «No lo he visto», respondió Rosenior cuando se le preguntó por las declaraciones de Fernández. «Me resulta difícil hablar de especulaciones después de un partido. Ahora mismo tengo que centrarme en lo más importante, que es asegurarnos de conseguir el resultado adecuado contra el Everton».
El entrenador sigue deseando retener a Fernández, a quien considera una pieza clave de su esquema táctico en Stamford Bridge. Sin embargo, con los Blues en sexta posición de la tabla y a tres puntos de los puestos de Liga de Campeones, la presión va en aumento. Si no logran clasificarse para la máxima competición europea una temporada más, las insinuaciones de Fernández podrían convertirse en una petición formal de marcha.
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