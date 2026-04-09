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Se conoce la postura de Gabriel Martinelli sobre una posible salida del Arsenal en el mercado de fichajes de verano
El extremo brasileño quiere quedarse en el Emirates
Según Football Insider, Martinelli quiere quedarse en el Arsenal este verano y pelear por su futuro con Arteta. Aunque la directiva considera venderlo para equilibrar las cuentas, el extremo brasileño no planea marcharse en la próxima ventana de fichajes.
El exjugador del Ituano entrará este verano en el último año de su contrato, lo que suele generar rumores de traspaso. Sin embargo, según las fuentes, el extremo está decidido a demostrar su valor y recuperar la titularidad tras perder protagonismo en los últimos meses.
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Le cuesta ganarse la titularidad con Arteta
Ha sido un periodo complicado para Martinelli, que solo ha sido titular en nueve partidos de la Premier League desde el inicio de la temporada 2025-26. Su bajón en el rendimiento ha hecho que sus goles y asistencias por cada 90 minutos hayan descendido ligeramente en comparación con el año anterior, mientras que las ocasiones creadas también han bajado de 1,57 a 0,96 por partido. A pesar de estas estadísticas, el extremo demostró recientemente su calidad en la escena europea. Arteta elogió su asistencia decisiva ante el Sporting de Lisboa en Europa. Para Martinelli, ese tipo de aportación justifica su lugar en la plantilla mientras el Arsenal lucha por títulos en casa y fuera.
El Arsenal se plantea una venta a regañadientes
Según Football Insider, pese al compromiso del jugador, el Arsenal valora venderlo para renovar su ataque. Buscan un extremo izquierdo más regular, así que una buena oferta podría marginar a Martinelli. Tras haber invertido fuerte en el último mercado veraniego, el club londinense podría vender varios jugadores para cumplir con las normas financieras. Varios equipos de la Premier y de Europa siguen la situación, por lo que el futuro de Martinelli quedaría en manos de la directiva del Arsenal.
- AFP
Se prevé una amplia renovación de la plantilla
Martinelli no es el único nombre destacado que podría abandonar el club, pues el director deportivo, Andrea Berta, se prepara para un verano ajetreado. También podría marcharse el lateral Ben White, pues el club necesita liquidez para seguir invirtiendo en la plantilla. El futuro del delantero Gabriel Jesús es igualmente incierto, ya que no ha recuperado su mejor nivel tras las lesiones. La prioridad del Arsenal es retener a los titulares indiscutibles de Arteta, por lo que el recorte afectará a los jugadores menos habituales, con contratos complicados o en baja forma.