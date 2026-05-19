Según ESPN, el Real Madrid anunciará el regreso de José Mourinho como entrenador el domingo o lunes, tras el último partido de La Liga contra el Athletic en el Bernabéu.

Será un reencuentro espectacular con el técnico que ya lo dirigió entre 2010 y 2013. Mourinho ya se ha despedido del Benfica, donde pasó la última temporada.

Aunque había dicho que tenía un 99 % de posibilidades de quedarse en Lisboa, el atractivo de la capital española ha sido irresistible.



