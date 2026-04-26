Se conoce el plan de Rubén Amorim para la temporada 2026-27, mientras el exentrenador del Manchester United descarta volver a Portugal

De cara al futuro, Amorim probablemente dedicará los próximos meses a observar el mercado europeo mientras disfruta de su año sabático. Tras completar su etapa de estudio y perfeccionamiento táctico, se espera que regrese al fútbol de élite con energías renovadas, a la espera del proyecto adecuado de un gran club extranjero.

Probablemente siga de cerca al United, tercero en la Premier bajo la dirección de Michael Carrick, que el lunes visita al Brentford.