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Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Se conoce el plan de Rubén Amorim para la temporada 2026-27, mientras el exentrenador del Manchester United descarta volver a Portugal

R. Amorim
Manchester United
Premier League
Primeira Liga

El exentrenador del Manchester United, Rubén Amorim, ha decidido su próximo paso tras dejar Old Trafford en enero. En lugar de buscar otro club, el técnico portugués se tomará un año sabático en la temporada 2026-27 para seguir formándose en el extranjero y descarta volver a entrenar en su país.

  • Tomarse un año sabático

    Según A BOLA, Amorim tiene un plan claro. El técnico, de 41 años, planea un año sabático oficial en la temporada 2026-27 para formarse y mejorar sus competencias. Aunque su nombre suena para varios equipos europeos, incluida la Premier League, no tiene prisa por fichar y prefiere estudiar el fútbol de élite sin distracciones.

    • Anuncios
  • Ruben AmorimGetty Images

    Intercambio de ideas con directivos de alto nivel

    Durante su descanso, Amorim viajará y compartirá experiencias con otros entrenadores de élite para renovar ideas. Pasó de Casa Pia a SC Braga y de ahí al primer plano del fútbol profesional. Sus exitosas etapas en Braga y Sporting CP lo llevaron directamente al Manchester United, por lo que esta reflexión será su primera pausa como entrenador.

  • Descarta volver a Portugal

    Amorim es muy respetado en Portugal, pero por ahora no piensa volver a la primera división. Aunque siente afecto por el Benfica, donde jugó y es aficionado, y logró éxitos con el Sporting CP, su futuro está en el extranjero. Solo una oferta muy lucrativa o prestigiosa de un gran club extranjero le haría cambiar de idea. De momento, entrenar en la liga que lo lanzó es un capítulo cerrado.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    De cara al futuro, Amorim probablemente dedicará los próximos meses a observar el mercado europeo mientras disfruta de su año sabático. Tras completar su etapa de estudio y perfeccionamiento táctico, se espera que regrese al fútbol de élite con energías renovadas, a la espera del proyecto adecuado de un gran club extranjero.

    Probablemente siga de cerca al United, tercero en la Premier bajo la dirección de Michael Carrick, que el lunes visita al Brentford.

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