Se confirma la dimisión de Gennaro Gattuso como seleccionador de Italia, que sigue los pasos de Gigi Buffon y del presidente de la Federación Italiana de Fútbol tras el fracaso en el Mundial

Buffon también compartió un emotivo mensaje de despedida al dejar su cargo de jefe de la delegación, en el que reveló que, en un principio, se le había pedido que aplazara su dimisión tras el partido contra Bosnia-Herzegovina para darse un tiempo de reflexión.

Explicó: «Dimitir justo después del final del partido contra Bosnia fue un acto urgente, que surgió de lo más profundo de mi ser. Tan espontáneo como las lágrimas que me duelen en el corazón, y que sé que comparto con todos vosotros. Me pidieron que esperara hasta que todos tuvieran tiempo para reflexionar. Ahora que el presidente Gravina ha decidido dar un paso al lado, me siento libre para hacer lo que considero el acto responsable.

«A pesar de mi sincera convicción de que he construido mucho en términos de espíritu de equipo con Rino Gattuso y todos mis colaboradores en el muy breve tiempo de que ha dispuesto la selección nacional, el objetivo principal era llevar a Italia de vuelta al Mundial. Y no lo hemos conseguido. Lo guardo todo en mi corazón, con gratitud por el privilegio y las lecciones aprendidas, aunque sea un epílogo doloroso. Forza Azzurri sempre».