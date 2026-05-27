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¡Se cancela la compra de Sergio Ramos! El Sevilla se retira del acuerdo tras reducir la leyenda del Real Madrid y de España la oferta a la mitad, pese a haber llegado a un acuerdo
Un cambio repentino de opinión
Según El Desmarque, el Sevilla ha cancelado las negociaciones con Ramos y su grupo inversor tras un cambio radical en su propuesta. Hace dos semanas se firmó una carta de intenciones para una compra de 440 millones de euros: 80 millones para ampliar capital, 290 millones para los accionistas y el resto para saldar la deuda neta estimada del club. Además, la parte vendedora aceptó una prórroga de pago y asumir cualquier pérdida hasta la firma definitiva. Ramos había garantizado los fondos, por lo que su giro de este miércoles resulta inesperado.
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La propuesta recortada
La situación empeoró cuando Ramos acudió a la reunión del miércoles con un nuevo representante: Roberto Álvarez, prestigioso abogado deportivo que actúa en nombre de una familia mexicana destinada a codirigir el proyecto, reemplazó al equipo anterior. El nuevo consorcio presentó condiciones muy distintas, recortando la valoración a la mitad, hasta 220 millones de euros. De estos, 120 millones se destinarían a una ampliación de capital urgente que les daría el 42 % del capital. Los 100 millones restantes se destinarían a comprar un 18 % adicional a los accionistas actuales, lo que les daría el control total y dejaría el resto de las acciones casi sin valor.
El Sevilla se retira de las negociaciones por Ramos
Como era de esperar, los actuales propietarios rechazaron de inmediato la propuesta modificada. La parte vendedora rompió unilateralmente el acuerdo al considerar las nuevas condiciones financieras inaceptables para el futuro del club. Al no precisar qué acciones querían adquirir, los compradores planeaban una oferta pública que los habría marginado. Además, esta oferta era inferior a otra propuesta anterior que el consejo ignoró. El colapso deja la sensación de que cinco meses de negociaciones han sido inútiles.
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El equipo de La Liga busca urgentemente un nuevo comprador.
El Sevilla corre contra el reloj para conseguir una inversión vital. La ampliación de capital es urgente, así que el club busca rápido un nuevo comprador. Varios inversores ya han mostrado interés, por lo que las negociaciones podrían reanudarse pronto.