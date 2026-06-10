¿Se avecina una bomba en el mercado de fichajes con David Alaba? Oliver Glasner tendría nuevo equipo como entrenador

Para la reconstrucción, el entrenador tiene un plan claro: fichar a David Alaba. Según la Gazzetta dello Sport, Glasner quiere llevar al capitán austriaco a Milán.

El polivalente defensa del Real Madrid asumiría el liderazgo de la defensa en San Siro. No obstante, su fichaje conlleva riesgos: desde la temporada 2023/24 ha sufrido graves lesiones, entre ellas una rotura de ligamentos cruzados y reiterados problemas musculares y de menisco.

Sin embargo, Glasner confía en las cualidades de su compatriota y considera que su experiencia internacional y liderazgo compensan el riesgo.

Además, el jugador habría impulsado su salida de Madrid y ya se le ha ofrecido a varios clubes, incluido el Inter de Milán, archirrival del Milan.

Paralelamente, el Milan negocia una profunda reestructuración de su plantilla y de su estructura directiva. Según el Corriere dello Sport, el seleccionador austriaco Ralf Rangnick suena como opción para dirigir el área técnica.