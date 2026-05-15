Hütter dirigió al Eintracht de 2018 a 2021 con éxito, pero luego fichó por el Borussia Mönchengladbach en un movimiento menos afortunado. Aun así, conserva un vínculo con su exequipo: hace semanas visitó Fráncfort.

«El Gladbach también es un gran club, pero emocionalmente sigo sintiendo que estoy muy apegado a Fráncfort», declaró Hütter a la revista Kicker en 2023 tras su despedida del Borussia. «Cuando veo los partidos del Eintracht, algo se me mueve por dentro. Fue una época increíblemente maravillosa».

De momento no se sabe si volvería como entrenador, pues parece más interesado en la Premier League y L'Équipe lo sitúa en el Olympique de Marsella.