¿Se avecina otra sanción para el Chelsea? Moisés Caicedo habla sobre un posible fichaje por el Real Madrid tras la sanción impuesta a Enzo Fernández por comentarios similares

En una entrevista con AS, se le preguntó directamente a Caicedo si se «imaginaba con la camiseta blanca» en el Bernabéu. Aunque el centrocampista ecuatoriano sigue siendo un pilar fundamental del proyecto del Stamford Bridge, su respuesta dio a entender que no descarta fichar por el equipo de la capital española en una etapa posterior de su carrera.

Según se informa, Caicedo respondió sonriendo: «En el fútbol nunca se sabe, ¿no crees? Ahora tengo contrato con el Chelsea. La verdad es que, sinceramente, no he pensado en otro club, en dejar Londres, pero bueno, al final, en el fútbol nunca se sabe. Lo único que quiero es disfrutar. Tengo contrato y quiero seguir jugando mientras Dios me lo permita. Después de eso, ya veremos qué pasa. Tengo contrato, pero ya veremos qué nos depara el futuro. A ver qué sorpresas nos esperan.

«El Chelsea es un gran club. Me han ayudado mucho desde que llegué. Quiero devolverles el favor, demostrarlo en cada partido, mientras esté allí. Y bueno, el tiempo lo dirá».