¿Se anunciará el fichaje esta misma semana? Al parecer, en el FC Bayern de Múnich se avecina una salida

Peretz quiere seguir en el club y ayudarlo a ascender a la Premier League, pese a tener ofertas de otros equipos.

Llegó en invierno procedente del Hamburgo SV para ganar minutos, pero en el Bayern, donde llegó en 2023 por más de cinco millones de euros, no tiene oportunidades: está detrás de Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich.

En Southampton, en cambio, ha brillado, se ganó el cariño de la afición y convenció en lo deportivo.