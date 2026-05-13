Según Sport Bild, el presidente honorario del FCB impulsa el fichaje de Anthony Gordon, del Newcastle United. La contratación del jugador de 25 años sigue siendo prioridad.
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¿Se acerca el gran fichaje? Uli Hoeneß habría intervenido en las negociaciones para fichar al candidato del FC Bayern
Según el informe, los ingleses piden 92 millones de euros por Gordon, cifra que el Bayern considera elevada. No obstante, la cantidad final influirá en los demás fichajes del próximo verano.
Por ello, el director deportivo Max Eberl busca alternativas. Los candidatos son Bradley Barcola, del París Saint-Germain, y Yan Diomande, del Leipzig; aunque ambos costarían aún más que Gordon.
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Al parecer, Gordon se plantea fichar por el Bayern
Según el Daily Mail, el Bayern Múnich ha intensificado su interés en fichar a Gordon y ya mantiene conversaciones preliminares con el Newcastle.
Por ahora solo se han mantenido contactos preliminares para conocer la posible valoración del Newcastle, consciente de que el jugador busca un nuevo reto el próximo verano y ve con buenos ojos recalar en el Bayern.
Al parecer, Harry Kane quiere convencer a Anthony Gordon para que fiche por el Bayern
La trayectoria de Michael Olise, quien dejó la Premier League para fichar por el Bayern y se convirtió en un jugador de talla mundial, influye en la decisión de Gordon de incorporarse al FCB.
Según Sport Bild, su compatriota y capitán de la selección, Harry Kane, ya le habría recomendado fichar por el FCB. Además, su agente, Gordon Stipic-Wipfler, negoció en Múnich los detalles del contrato con los directivos.
Sky añade que ya existe un primer borrador con cifras, salario y duración: cinco años si se concreta el traspaso.
Sin embargo, el fichaje aún es incierto: los Magpies piden un traspaso elevado y el FC Barcelona también puja por el jugador. Según Sport y RAC1, su agente ya habló con el director deportivo azulgrana, Deco.
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Se rumorea que Vlahovic quiere fichar por el FCB
Según The Athletic, Diomande era la prioridad del Bayern, pero su fichaje superaría los 100 millones de euros, demasiado para el club.
¿O acabará Dusan Vlahovic en Múnich? Según la Gazzetta dello Sport, el Bayern es el destino soñado del delantero de la Juventus.
Desde hace meses se rumorea su fichaje por el Bayern, y no es la primera vez que se le vincula con el club alemán: ya en 2022, cuando pasó al Juventus, surgieron especulaciones similares.
La Juve quiere renovarlo, pero el acuerdo parece lejano: hay silencio total por las diferencias salariales. El jugador, de 26 años, desea mantener sus doce millones netos, mientras que el club turinés pretende reducirlos a la mitad. Hace unos días, la Gazzetta dello Sport mencionó cinco rondas de negociaciones sin éxito.
Anthony Gordon: Estadísticas de esta temporada
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones 46 17 5 4 1