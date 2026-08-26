¿Se acabó el veto saudí? Cómo Tijjani Reijnders, Memphis Depay y las estrellas exiliadas pueden salvar sus carreras con Países Bajos

El nuevo seleccionador de Países Bajos dejó claro de forma explícita que las actuaciones estelares sobre el terreno de juego son el único criterio que importa para su cuerpo técnico, independientemente de si un jugador milita en la Premier League, La Liga o en Oriente Medio. Cuando los periodistas le preguntaron si sigue la liga saudí y si la sitúa por encima de la Eredivisie neerlandesa en medio de las críticas por la falta de ambición de los jugadores en la región, Xavi respondió con franqueza sobre mantener la mente abierta a convocatorias de cualquier parte del mundo:

"Sí, un poco. Una buena liga, ¿no?" "Además, ya seguimos la liga, también es una buena liga y quizá elijamos a algunos jugadores de Arabia Saudí, de la Premier League, de La Liga. No me importan las ligas, me importan el rendimiento y los jugadores. Esto es lo más importante."