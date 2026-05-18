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«Se acabó»: el director deportivo del Lyon confirma que Endrick regresa al Real Madrid tras una «increíble» temporada cedido
El responsable de contratación confirma su marcha
El director deportivo del Lyon, Matthieu Louis-Jean, confirmó que Endrick volverá al Real Madrid este verano tras cinco meses en Francia. El delantero de 19 años llegó en enero con un contrato corto y sin opción de compra; su gran rendimiento no basta, pues la situación financiera y contractual impide su continuidad.
Tras la derrota 4-0 ante Lens, Louis-Jean admitió: «Nos gustaría quedarnos con él, pero por ahora es muy improbable. Uno quiere ampliar su contrato, pero eso es otra cuestión. Ha sido una cesión muy positiva para Endrick; lo ha pasado muy bien aquí. Nos ha sorprendido, ha sido increíble la forma en que se ha adaptado. Ya habla francés, lo cual es increíble. Es un buen chico».
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Un impacto inmediato en la Ligue 1
Las cifras de Endrick en el Ródano son elocuentes: en 21 partidos marcó ocho goles y dio ocho asistencias, confirmándose como uno de los jugadores más productivos de la liga desde principios de año.
Louis-Jean lo elogió: «Nos aportó mucho en poco tiempo. Cumplió las expectativas. Es joven y mejorará; espero que vaya al Mundial y brille. Lo hemos pasado bien juntos. ¿Seguirá? Hoy se acaba, sí».
Sentimientos personales y fe
El jugador ya había mostrado su comodidad en el Groupama Stadium y dejó abierta la puerta a un posible regreso si las circunstancias lo permitían. Tras la reciente victoria sobre el Rennes, Endrick habló con serenidad de su futuro y lo dejó en manos del destino. Su conexión con la afición del Lyon quedó patente en su última sustitución contra el Lens, cuando recibió una ovación de pie.
Sobre su etapa en Francia, ya dijo: «Vivo el día a día. Hoy fue genial, estoy muy contento. Me siento muy a gusto: buen equipo, buen cuerpo técnico, buenos compañeros. Me va muy bien, pero no sé qué pasará. Siempre estoy con Dios. Haré lo que Él quiera: quedarme en Lyon o irme a Madrid. Espero su guía, pero ahora soy muy feliz».
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Los preparativos del Lyon para la Liga de Campeones
Tras la marcha de Endrick, el Lyon se centra en un verano ajetreado y en las rondas de clasificación de la Liga de Campeones. Tras asegurar el cuarto puesto en la Ligue 1, el club afrontará un inicio temprano de la próxima temporada. Louis-Jean confirmó que el equipo de fichajes trabaja con el entrenador Paulo Fonseca para reforzar la plantilla de cara a la competición europea.
«Ya trabajamos en ello», afirmó. «Será complicado porque los partidos de alto nivel llegan rápido. Estamos evaluando con Paulo (Fonseca) y Benjamin (Charier) los jugadores que podrían sumarse. Primero asimilaremos esta buena temporada y luego seguiremos adelante».