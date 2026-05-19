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«¡Se acabó!»: Antonio Conte dejará el Nápoles un año antes de que venza su contrato «sin haber llegado a ningún acuerdo con otro equipo»
Una marcha inesperada de Nápoles
La era de Conte en el Nápoles termina. A pesar de su misión de reconstruir al equipo tras el décimo lugar en la 2023-24, el técnico italiano deja el Estadio Diego Armando Maradona. Su partida sorprende a un club que buscaba estabilidad a largo plazo.
De 54 años, el técnico se prepara para su último partido y ya despide a la ciudad. El martes visitó el Palazzo San Giacomo para reunirse con el alcalde Gaetano Manfredi.
Acompañado por el director general del Ayuntamiento, Pasquale Granata, el encuentro sirvió como despedida a los responsables municipales que respaldaron su proyecto durante su etapa a la sombra del Vesubio.
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Sin indemnización por despido y sin plan
Su salida parece una ruptura limpia, no una disputa amarga. Según Fabrizio Romano, Conte se irá sin indemnización ni otro equipo, lo que muestra su deseo de empezar de cero.
Además, se sabe que no fue una decisión impulsiva de las últimas semanas: Conte ya lo había decidido hace tiempo para que la directiva no quedara a ciegas.
Ahora el presidente Aurelio De Laurentiis debe buscar un sucesor que continúe el trabajo iniciado por Conte.
El homenaje final del alcalde
Durante su visita al ayuntamiento, el respeto entre el entrenador y las autoridades locales fue evidente. El alcalde Manfredi, firme defensor de sus métodos, elogió al exentrenador del Inter por su compromiso con el éxito.
«Es un ganador; al final, lo que cuenta son los resultados y los aficionados quieren ganar», afirmó el alcalde en su última reunión.
Al visitar al alcalde antes de despedirse de jugadores y medios, Conte mostró un respeto institucional poco común en el volátil fútbol italiano. Fue un cierre diplomático para un ciclo que muchos esperaban más largo.
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¿Qué les depara el futuro a Conte y al Nápoles?
Tras el anuncio de su salida, los napolitanos se preguntan qué pasará ahora. Conte era el rostro del nuevo Nápoles disciplinado, y su marcha deja un gran vacío en el banquillo.
Se va sin nuevo destino, lo que hace pensar que tal vez busque un descanso o espere un proyecto a su medida.
Ahora el club se centra en la ventana de fichajes de verano y en encontrar un nuevo líder, pues sin la continuidad que aportaba Conte debe actuar rápido para no perder el progreso de esta temporada.