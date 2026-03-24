¿Se acabará la espera de treinta años por un título? El Aston Villa, favorito para lograr un doblete memorable, mientras un exdefensa explica cómo evitar la marcha de Unai Emery

El Villa consiguió su último título de prestigio en 1996, cuando se alzó con la Copa de la Liga. Tres décadas después, el objetivo es poner fin a esa racha de sequía con una victoria brillante. Se han logrado avances positivos hasta los cuartos de final de la Europa League.

Tras haberse abierto paso hasta situarse entre los cinco primeros en las últimas temporadas, el plan era evitar las competiciones de segunda fila en Europa. Sin embargo, la temporada pasada cayeron al sexto puesto en la clasificación de la Premier League y ahora tienen que conformarse con ello.

Emery es el candidato ideal para guiar al Villa por el camino continental en el que se encuentra, ya que ha ganado cuatro veces esta competición. También llevó al Arsenal a la final de la Europa League durante una etapa de 18 meses, en gran parte olvidable, como entrenador de los Gunners.

Los Villans son considerados favoritos para alzarse con ese título en la temporada 2025-26 —en medio de la competencia de equipos como el Oporto, el Nottingham Forest y el Real Betis— y una fiel afición está deseando volver a saborear la sensación de la victoria.