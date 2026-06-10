¿Se acaba el futuro de dos estrellas en el BVB? Al parecer, el Borussia Dortmund toma una decisión sorprendente

Allí se afirma que el club asume la posibilidad de que ambos jugadores se marchen gratis y que no planea renovar sus contratos ni venderlos en este mercado.

Además, ni Sabitzer ni Bensebaini desean marcharse este verano. Según transfermarkt.de, su valor de mercado es de varios millones, por lo que el BVB podría asumir su salida sin indemnización.