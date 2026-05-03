Desde su fichaje por 26 millones de libras (35 millones de dólares) procedente de Old Trafford en 2024, McTominay ha sido una revelación para el Nápoles: ganó el premio al mejor jugador de la Serie A y llevó al club a su cuarto Scudetto con un impresionante gol acrobático contra el Cagliari. Sin embargo, el excentrocampista de la Roma y el Inter de Milán, Radja Nainggolan, ha desatado la polémica al menospreciar a McTominay durante una crítica mordaz sobre su juego.

A pesar de sus 26 goles en 76 partidos y una nominación al Balón de Oro, Nainggolan considera que el escocés carece del nivel técnico requerido. «No me gusta», declaró Nainggolan a Sky Calcio Unplugged. «Marca muchos goles, pero en el juego general… siempre hará 12, 13, 14 goles, pero si tiene que construir el juego, no tiene la técnica para moverse entre líneas. Es un jugador mediocre».