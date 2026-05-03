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Scott McTominay, tildado sin piedad de «jugador mediocre» por un icono de la Serie A, quien afirma que la exestrella del Manchester United no es especial pese a ganar el premio al Jugador del Año y ser nominado al Balón de Oro
Nainggolan critica con dureza a McTominay
Desde su fichaje por 26 millones de libras (35 millones de dólares) procedente de Old Trafford en 2024, McTominay ha sido una revelación para el Nápoles: ganó el premio al mejor jugador de la Serie A y llevó al club a su cuarto Scudetto con un impresionante gol acrobático contra el Cagliari. Sin embargo, el excentrocampista de la Roma y el Inter de Milán, Radja Nainggolan, ha desatado la polémica al menospreciar a McTominay durante una crítica mordaz sobre su juego.
A pesar de sus 26 goles en 76 partidos y una nominación al Balón de Oro, Nainggolan considera que el escocés carece del nivel técnico requerido. «No me gusta», declaró Nainggolan a Sky Calcio Unplugged. «Marca muchos goles, pero en el juego general… siempre hará 12, 13, 14 goles, pero si tiene que construir el juego, no tiene la técnica para moverse entre líneas. Es un jugador mediocre».
- AFP
Comparación entre los grandes centrocampistas de la Serie A
Nainggolan, conocido por su franqueza y estilo intransigente durante su mejor etapa en Italia, afirmó que, en su prime, superaba a McTominay y a Hakan Calhanoglu, del Inter. Sin embargo, situó por encima al italiano Nicolo Barella: «No siempre marca, pero sus goles son decisivos y se nota su presencia en el campo».
“En mi mejor momento era mejor que McTominay y Calhanoglu, pero Barella está por encima de mí”, afirmó. “No siempre marca muchos goles, pero cuando lo hace son importantes, y siempre se nota su diferencia en el campo. Admiro a Kevin De Bruyne, ve cosas que otros no ven, así que lo pondría por encima de mí. Y si mencionas a Luka Modric… siempre ha sido uno de los mejores del mundo».
«McFratm», del Nápoles, sigue siendo un héroe de culto
La valoración de Nainggolan contrasta con el ambiente de Nápoles, donde McTominay se ha convertido en un icono. Dos años después de su llegada, su imagen aparece en murales por toda la ciudad y los aficionados partenopeos le llaman «McFratm» (McHermano). Su aportación ayudó al Nápoles a ganar la Supercopa de Italia en diciembre de 2025, lo que reforzó su lugar en la historia del club. Aunque el Inter parece dispuesto a arrebatarle el título de la Serie A al Nápoles esta temporada, la valoración individual de McTominay sigue siendo alta a ojos de la mayoría de los observadores. Sus goles desde el centro del campo han sido clave para el equipo de Antonio Conte.
- AFP
El fracaso de la «generación dorada» de Bélgica
El exinternacional belga Radja Nainggolan apuntó a los egos como causa del fracaso de su selección, pese a contar con jugadores como Romelu Lukaku, Eden Hazard y Kevin De Bruyne.
«Teníamos a Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois. Cuando juntas a todos estos jugadores, hay demasiados protagonistas, demasiadas divas», explicó Nainggolan. «Todos querían ser el más importante, y eso no funciona». Sus palabras confirman las fricciones en el vestuario que, según muchos, frenaron a una de las selecciones más talentosas de la historia europea.