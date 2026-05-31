La Federación Escocesa de Fútbol confirmó el sábado por la noche, tras la victoria sobre Curazao, que el centrocampista del Napoli, Gilmour, se pierde la Copa América por una lesión en el amistoso.

Gilmour, pieza clave del centro del campo junto a McTominay, se lesionó en la segunda parte del amistoso. Las pruebas médicas confirmaron que el jugador del Nápoles no llegaría a tiempo para la fase de grupos, por lo que quedó descartado de la convocatoria.