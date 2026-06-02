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Scott McTominay explica su nuevo interés por la moda y su gusto por el pelo largo desde que dejó el Manchester United para unirse al Nápoles
Aceptar el estilo de vida y la moda italianos
Vivir en Nápoles ha cambiado a McTominay también fuera del campo: el centrocampista luce un estilo más refinado y se ha dejado crecer el pelo. «Me encanta la ropa de aquí, tío. La forma en que visten y los tejidos. He disfrutado acostumbrándome a cuidar mucho la imagen», explicó a GQ.
Incluso contrató a un sastre para explorar la alta costura italiana y optar por una estética limpia, sin logotipos.
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Un nuevo estilo en el Mediterráneo
El aspecto de McTominay ha cambiado: ahora lleva el pelo más largo, lo que ha llamado la atención de los aficionados. «No sé qué pasó. Nunca pensé: "Lo dejaré crecer hasta tal largo"».
Añadió: «En Manchester cambiaba de peinado a menudo, pero ahora he encontrado uno en el que me siento cómodo y disfruto del pelo largo. Es mucho más fácil», admitió, sugiriendo que el ambiente mediterráneo le hace sentir más a gusto consigo mismo.
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A la caza de la historia con Escocia
Cerca ya de los 30, McTominay quiere disfrutar del próximo Mundial de Norteamérica sin que la presión le abrume. «Quiero gozar cada minuto, incluso en la preparación. No quiero llegar a los 40 o 50 y pensar: "Estaba demasiado ansioso"», afirmó. Con los años he entendido que la carrera es corta y hay que disfrutarla».
Para Escocia, el objetivo es claro y ambicioso: superar por primera vez la fase de grupos.
Burlándose de Hojlund y el legado de la chilena
McTominay se prepara para liderar a Escocia en su primer Mundial en 28 años, gracias a su emblemática chilena contra Dinamarca en la eliminatoria. El gol fue tan legendario que él y Billy Gilmour pegaron fotos de ese partido en la taquilla de Rasmus Hojlund, compañero del Nápoles, para recordarle que Dinamarca no se clasificó. McTominay bromeó: «El delantero ya no puede ver la chilena» tras sus incesantes bromas en los entrenamientos.
El tanto se convirtió en un fenómeno cultural: hasta apareció en un billete. Además, hay un mural del tanto en el exterior del Hampden Park, aunque el centrocampista lo asume con modestia: «Estoy muy agradecido, pero resulta surrealista ver mi cara gigante en un edificio».