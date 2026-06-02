Scott McTominay está listo para el Mundial tras unas vacaciones al sol con su novia Cam Reading, conocida como la «reina de Italia»

Desde que dejó Manchester para jugar en el sur de Italia en 2024, McTominay ha cambiado mucho. Ya no era titular en Old Trafford, pero se convirtió en el alma de un grande de la Serie A y lo llevó a ganar un título histórico. La afición lo adora y los napolitanos llaman «Reina de Italia» a su novia, Cam Reading.

Ahora, de cara al Mundial 2026 con Escocia, McTominay se toma un descanso con su novia, Cam Reading, y ella comparte fotos de la escapada en Instagram.



