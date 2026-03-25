Schweinsteiger se coló por la noche, dos estrellas huyeron por la ventana: la legendaria sede del FC Bayern de Múnich

En esas condiciones, el prometedor equipo liderado por Sepp Maier, Franz Beckenbauer y Gerd Müller se convirtió en el mejor del país. Ascenso en 1965, primer título de la Bundesliga en 1969. Pero Alemania no era suficiente, el FC Bayern aspiraba a la corona de Europa. Para plantar cara a los clubes más grandes del continente, los muniqueses planearon su primer gran proyecto de infraestructura. Qué suerte que tuvieran como presidente a Wilhelm Neudecker, un constructor, y además a unos socios generosos.

En 1970, el FC Bayern hizo un llamamiento en su boletín del club para recaudar donaciones para la construcción de una nueva sede social en la Säbener Straße. Ya no debía servir solo como hogar para los equipos, como hasta entonces, sino también para la oficina administrativa. Se recaudaron 500 000 marcos; finalmente, la construcción costó 3,8 millones. El 17 de mayo de 1971 se inauguró las instalaciones ante 150 invitados, presidida por el alcalde de Múnich, Hans-Jochen Vogel. Además de las amplias instalaciones con vestuarios y oficinas, también se podían visitar un restaurante, un pabellón polideportivo, cuatro campos de césped y una pista de tierra batida. Las antiguas barracas se conservaron inicialmente y sirvieron como cobertizos para herramientas de jardinería.

Al igual que más tarde con Klinsmann, esta reforma también tenía como objetivo retener a los jugadores en las instalaciones del club durante más tiempo, pero el primer intento fracasó. «En el nuevo edificio había unas cuantas habitaciones con camas. En realidad, estaban pensadas para que pasáramos allí la noche los viernes después del entrenamiento y nos preparáramos juntos para el partido del sábado», recuerda Maier. «Pero eso lo hicimos quizá tres partidos. Luego nos quejamos porque no había ninguna comodidad. Parecía un albergue juvenil. Nos repugnaba».

El ya de por sí revolucionario director deportivo Robert Schwan se mostró rápidamente comprensivo con las peticiones de las estrellas. Al final, el presidente Neudecker también accedió a las pernoctaciones en hotel; antes de los partidos importantes, incluso se alojaban en el lujoso Bachmair, en el lago Tegernsee. Las mejores condiciones de entrenamiento en la Säbener Straße, unidas a la profesionalización general, darían sus frutos. En 1974, 1975 y 1976, el equipo de Múnich ganó la Copa de Europa.