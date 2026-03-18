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Celtic FC v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

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Schmeichel: «Puede que haya jugado mi último partido de fútbol». La lesión del portero danés es muy grave

A sus casi 40 años, esta lesión múltiple podría suponer el fin de la carrera del danés

Kasper Schmeichel, exportero de 39 años del Leicester City, campeón de Inglaterra en 2016, y actual guardameta del Celtic en Escocia, podría haber disputado su «último partido de fútbol» el 22 de febrero, según ha declarado él mismo, debido a un par de operaciones de hombro a las que deberá someterse, por lo que se perderá la repesca mundialista en la que su selección, Dinamarca, se enfrentará en semifinales a Macedonia del Norte.

  • ¿SE HA ACABADO SU CARRERA?

    «Soy futbolista desde que nací. Es devastador. Ahora mismo me cuesta mucho asimilar lo que ha pasado», declaró a CBS Sports Golazo, ante su padre Peter, también exportero y comentarista del programa.


    «El martes me enteré de que esto podría suponer el final de mi carrera. Para cuando pueda volver a estar en forma, podría tener más de 40 años». El tiempo de recuperación se estima en 11 o 12 meses. «Haré todo lo posible para ver si consigo volver. Probablemente sería uno de los mayores logros de mi carrera si lograra recuperarme de una lesión como esta. Lucharé, lo intentaré todo. Haré la rehabilitación». Pero, ¿de qué lesión se trata?

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  • CUATRO PROBLEMAS A LA VEZ

    «Me he desgarrado el bíceps y el manguito rotador, me he dislocado el hombro y me he lesionado el labrum glenoideo. Lo he perdido todo. Para explicarlo en términos más comprensibles, es como si un jugador de béisbol se rompiera al mismo tiempo el ligamento cruzado anterior y el tendón de Aquiles».

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