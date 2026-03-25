Al parecer, al FC Schalke 04 le espera un premio de consolación si no logra el ascenso que se ha marcado como objetivo esta temporada. Según un reportaje de Sport Bild, en el club azul y blanco creen que Edin Dzeko podría prolongar su carrera un año más si se queda en la 2.ª Bundesliga.
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Schalke 04: ¿Tendría el ascenso a la Bundesliga un efecto secundario negativo para Dzeko?
Según la noticia, el bosnio planea poner fin a su carrera con un éxito, como el ascenso. Esto significa, por el contrario, que si el Schalke juega en Segunda División la temporada 2026/27, aumentarán las posibilidades de contar con Dzeko una temporada más, aunque el delantero solo tenga contrato hasta el final de la temporada actual.
El jugador de 40 años fichó por el equipo de Gelsenkirchen durante el parón invernal y, con seis goles y tres asistencias en ocho partidos, se ha consolidado rápidamente como pieza clave en el ataque del equipo del entrenador Miron Muslic.
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Una reñida lucha por el ascenso
Mientras tanto, el ascenso de los «Knappen» está lejos de estar asegurado. Aunque el Schalke lidera la clasificación con 52 puntos en 27 partidos, su ventaja sobre el SV Elversberg, segundo clasificado, es de solo un punto. Por detrás, acechando en tercera posición, se encuentra el SC Paderborn, con los mismos puntos. Además, al menos el SV Darmstadt 98 (4.º, 50 puntos) y el Hannover 96 (5.º, 49 puntos) también tienen algo que decir.
Mientras tanto, incluso sin el ascenso con el Schalke, Dzeko puede echar la vista atrás a una carrera agitada y, sobre todo, exitosa. Tras su irrupción en el VfL Wolfsburgo, fichó por el Manchester City en 2011 por 37 millones de euros. Dejó el equipo inglés en 2015, primero en calidad de cedido y más tarde con un traspaso definitivo al AS Roma, donde siguió marcando goles hasta 2021. Tras su etapa en la Roma, fichó por el Inter de Milán, antes de aceptar en 2023 la oferta del Fenerbahçe para jugar en Turquía. El verano pasado volvió a Italia para fichar por el AC Florencia.
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A lo largo de su carrera, disputó un total de 864 partidos oficiales, en los que marcó 377 goles y dio 156 asistencias. La mayor parte de sus puntos (173) los consiguió en sus 260 partidos con el AS Roma.
Además de un campeonato alemán y dos ingleses, también ganó una FA Cup y una Copa de la Liga, así como dos Copas de Italia.
Las estadísticas de Edin Dzeko en el Schalke
Juegos
8
Goles
6
Asistencias
3
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
1