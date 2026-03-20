Nuevo capítulo sobre el estadio del Milan. Así lo ha afirmado el presidente del club rossonero, Paolo Scaroni, durante el evento «Motore Italia - Edición Milán Olímpica Internacional 2026»: «Es un proyecto fundamental para el crecimiento del club. En los últimos años, Milán ha demostrado una gran capacidad de atracción; hoy en día es, cada vez más, una capital del deporte; los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 representan un paso importante. En una reciente reunión de Assolombarda se recordó que los Juegos pueden generar en el territorio milanés alrededor de 2.500 millones de euros de producción y más de mil millones de valor añadido».
Traducido por
Scaroni sobre el nuevo estadio de San Siro: «El Milan puede ganar 100 millones más; el proyecto se ubicará en un barrio verde y moderno»
LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE PARA LA CIUDAD DE MILÁN
Durante su intervención, Scaroni también analizó la importancia del deporte y del fútbol para la ciudad de Milán: «El deporte contribuye de manera concreta a la economía de la ciudad, gracias también al fútbol y al Milan y al Inter, sus dos equipos reconocidos en todo el mundo. El Milan atrae al estadio a más de 72 000 personas por partido, lo que supone la media más alta de Italia y una de las más altas de Europa. Un movimiento que genera valor para toda la economía de la ciudad. El nuevo San Siro puede generar un efecto impulsor para el fútbol, el país y todo el sistema deportivo italiano, como demuestran los nuevos proyectos que están tomando forma en diversas ciudades, desde Roma hasta Palermo. Una perspectiva importante para Milán y para nuestro país».
¿CUÁNTO PUEDE GANAR EL MILÁN?
Sobre el nuevo estadio, añadió: «En este sentido, el proyecto del nuevo estadio es muy importante, impulsado y respaldado por RedBird y por la visión estratégica de Gerry Cardinale. Para la ciudad y el territorio, estamos hablando de una inversión privada de unos 1.500 millones de euros: una infraestructura integrada en un nuevo barrio moderno y verde, con más del 50 % de la superficie destinada a parques y espacios públicos, concebida para ser disfrutada los 365 días del año. El proyecto puede generar más de 4.500 millones de euros de impacto económico durante la fase de construcción y más de 3.000 millones de euros al año una vez en pleno funcionamiento. Para el Milan, esto supone 100 millones de euros de ingresos adicionales por el estadio, un paso fundamental para reforzar la competitividad del club y ofrecer a los aficionados una experiencia moderna. Un proyecto respaldado por nuestra propiedad RedBird, que aporta experiencia internacional en el desarrollo de estadios, en línea con el modelo virtuoso del Milan basado en la competitividad deportiva y la disciplina financiera.