Sassuolo-Bolonia: dónde verlo, canal de televisión, streaming, alineaciones

En ataque, Grosso recupera a Pinamonti tras su sanción para formar la línea ofensiva junto a Berardi y Laurientè; también es probable que Matic vuelva a la alineación titular tras la titularidad de Lipani en Roma. Por la izquierda, la duda está entre el fichaje de enero, García, y Doig; por la derecha, Coulibaly y Walukiewicz se disputarán un puesto. En el Bolonia se prevé una rotación importante para gestionar el esfuerzo de la Europa League: en defensa podría volver a verse a Heggem en el centro, quizá para dar descanso a Lucumi; por la derecha vuelve Zortea, mientras que por la izquierda hay dudas entre Miranda (acaba de reincorporarse, pero estará sancionado en Roma) y Lykogiannis. En el centro del campo, Ferguson está fuera por sanción: espacio para Moro; hay que valorar una posible alineación de Sohm y también de Odgaard como extremo, aunque contra el Verona esa decisión no dio precisamente buenos resultados.En ataque, Orsolini tiene el puesto asegurado, tras quedarse fuera por decisión técnica en la copa; Dallinga puede dar descanso a Castro (pero hay que prestar atención también a Odgaard en esa posible posición) y, por la izquierda, Cambiaghi y Domínguez se disputan una plaza.