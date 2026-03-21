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Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Sassuolo, Berardi se muestra tajante: «Hablan de Scansuolo... No nos interesa»

Las declaraciones del capitán de los neroverdi tras el empate conseguido en el campo de la Juventus.

El capitán del Sassuolo, Domenico Berardi, ha hablado con DAZN tras el empate a 1-1 en el campo de laJuventus, en un partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A: «En cada partido intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. La gente habla demasiado: Scansuolo... pero a nosotros no nos importa. A veces conseguimos el resultado y otras no: hoy lo hemos logrado y estamos contentos con el partido que hemos hecho».

  • ¿EL OBJETIVO SON 50 PUNTOS?

    Berardi fija entonces el objetivo para este final de temporada: «Por supuesto. Cada vez que saltamos al campo pensamos en los tres puntos; luego están los rivales. Queremos llegar a los 50 puntos, o incluso más. En cualquier caso, estamos haciendo una temporada excelente».

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  • ITALIA

    Por último, le deseo mucha suerte a la selección italiana de Gennaro Gattuso: «Serán dos partidos difíciles, pero estoy convencido de que los chicos lo darán todo para clasificarse para el Mundial. ¿La camiseta azul? Siempre la llevaré en el corazón y siempre daré lo mejor de mí».

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