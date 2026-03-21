Sassuolo, Berardi se muestra tajante: «Hablan de Scansuolo... No nos interesa»

El capitán del Sassuolo, Domenico Berardi, ha hablado con DAZN tras el empate a 1-1 en el campo de laJuventus, en un partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A: «En cada partido intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. La gente habla demasiado: Scansuolo... pero a nosotros no nos importa. A veces conseguimos el resultado y otras no: hoy lo hemos logrado y estamos contentos con el partido que hemos hecho».