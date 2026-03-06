Getty Images Sport
Sarina Wiegman advierte a las Lionesses, que están en racha, que deben alcanzar el «máximo nivel» contra Islandia y les pide que mantengan la paciencia ante unas visitantes «difíciles de batir»
Wiegman exige concentración en plena fase de clasificación
Inglaterra llega al partido del sábado con la moral por las nubes tras su contundente victoria por 6-1 sobre Ucrania. Sin embargo, Wiegman se muestra cautelosa ante la amenaza que supone una selección islandesa muy física y conocida por su solidez defensiva. La seleccionadora está decidida a evitar que su equipo caiga en la complacencia tras su reciente racha goleadora.
Las Lionesses se enfrentan a un reto táctico diferente en Nottingham, donde se espera que las visitantes se replieguen y frustren a las locales. Wiegman cree que la clave de la victoria reside en la capacidad de su equipo para ceñirse al plan de juego y esperar las oportunidades adecuadas, en lugar de forzar soluciones individuales.
Gestionar la presión de un bloque bajo
En declaraciones a los medios de comunicación el viernes, Wiegman destacó la importancia de la fortaleza mental. «Es muy importante. Eso es lo que demostramos el martes», afirmó Wiegman. «Por supuesto que queríamos marcar goles en la primera parte y tuvimos algunas oportunidades, pero el equipo demostró que podíamos hacerlo mejor».
La seleccionadora holandesa atribuyó a la madurez de su equipo la capacidad de romper las defensas sin entrar en pánico. «Nos mantuvimos fieles al plan y todas seguimos cumpliendo con nuestras tareas. No empezamos a hacer cosas por nuestra cuenta, porque eso no ayuda en esos momentos», explicó Wiegman. «Simplemente mantuvimos la calma, seguimos cumpliendo con nuestra tarea y conseguimos algunas oportunidades en ataque. También se trata de gestionar el partido, y eso se consigue con mucha experiencia».
De cara al partido de este fin de semana, añadió: «Son un equipo muy fuerte», dijo Wiegman sobre Islandia. «Son muy disciplinadas, muy físicas y muy directas, con mucho ritmo.
Hemos visto algunos de sus partidos anteriores, concretamente contra España. Creemos que tendremos mucho el balón, pero también será muy difícil romper su defensa... Sabemos que mañana será un partido muy difícil. Son difíciles de batir y tendremos que estar a nuestro máximo nivel».
Russo pide más precisión clínica frente a la portería.
La delantera Alessia Russo, que fue fundamental en la victoria entre semana, cree que la persistencia de Inglaterra acabará por agotar a cualquier rival. «Sabíamos que estábamos dominando el balón, queríamos ser implacables en el último tercio», declaró Russo a BBC 5 Live. «Ellas [Ucrania] también defendieron bien, pero luego se abrieron espacios. Fue importante marcar al principio de la segunda parte».
Russo destacó que el momento en que se produce el avance es menos importante que la calidad del rendimiento. «Mientras hagamos nuestro trabajo con nuestra contrapresión y creemos ocasiones, eso genera confianza. Si el gol llega en los primeros 10 minutos o en los últimos 10, no importa. Sabemos que podemos cambiar los partidos en cuestión de segundos».
Las Leonas buscan mantener su récord perfecto en la fase de clasificación.
Inglaterra lidera actualmente el Grupo C de la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 con tres puntos en un partido, por delante de España por diferencia de goles. Una victoria contra Islandia reforzaría aún más sus posibilidades de clasificarse para el torneo antes del esperado enfrentamiento contra la campeona del mundo, La Roja, que le ganó en la final de la Copa Mundial Femenina de 2023.
