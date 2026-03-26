Santiago Giménez tiene un «valor de mercado especial», así que, ¿estará el AC Milan dispuesto a escuchar ofertas por el delantero internacional mexicano, que no está pasando por su mejor momento?

Giménez fichó por el San Siro en febrero de 2025. Tras haber rechazado anteriormente el interés del fútbol inglés —con el Nottingham Forest especialmente interesado en un momento dado—, tomó la decisión de abandonar el Feyenoord holandés cuando el gigante de la Serie A llamó a su puerta.

El Milan invirtió 32 millones de euros (28 millones de libras/37 millones de dólares) en el mexicano tras ver que había registrado un promedio de más de un gol cada dos partidos en los Países Bajos, con 65 tantos en 105 partidos.

Teniendo en cuenta su olfato goleador y su potencial de crecimiento, se consideró que el Milan había encontrado al prolífico número 9 que tanto había estado buscando. Sin embargo, Giménez solo vio puerta en seis ocasiones antes de que concluyera la temporada 2024-25.

Su único gol esta temporada, en una campaña marcada por las lesiones, lo marcó en un partido de la Coppa Italia contra el Lecce el 23 de septiembre. Tras sufrir una desafortunada lesión a finales de octubre, Giménez no volvió a la acción hasta el 21 de marzo.

El Milan ha optado por jugar en ocasiones sin un delantero puro, al tiempo que ha fichado a Niclas Fullkrug, cedido por el West Ham. Ante la falta de chispa en ataque, ¿podría Giménez ser vendido en la próxima oportunidad?