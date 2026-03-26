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Santiago Giménez tiene un «valor de mercado especial», así que, ¿estará el AC Milan dispuesto a escuchar ofertas por el delantero internacional mexicano, que no está pasando por su mejor momento?
El balance de Giménez: goles marcados con el AC Milan tras su fichaje por 32 millones de euros
Giménez fichó por el San Siro en febrero de 2025. Tras haber rechazado anteriormente el interés del fútbol inglés —con el Nottingham Forest especialmente interesado en un momento dado—, tomó la decisión de abandonar el Feyenoord holandés cuando el gigante de la Serie A llamó a su puerta.
El Milan invirtió 32 millones de euros (28 millones de libras/37 millones de dólares) en el mexicano tras ver que había registrado un promedio de más de un gol cada dos partidos en los Países Bajos, con 65 tantos en 105 partidos.
Teniendo en cuenta su olfato goleador y su potencial de crecimiento, se consideró que el Milan había encontrado al prolífico número 9 que tanto había estado buscando. Sin embargo, Giménez solo vio puerta en seis ocasiones antes de que concluyera la temporada 2024-25.
Su único gol esta temporada, en una campaña marcada por las lesiones, lo marcó en un partido de la Coppa Italia contra el Lecce el 23 de septiembre. Tras sufrir una desafortunada lesión a finales de octubre, Giménez no volvió a la acción hasta el 21 de marzo.
El Milan ha optado por jugar en ocasiones sin un delantero puro, al tiempo que ha fichado a Niclas Fullkrug, cedido por el West Ham. Ante la falta de chispa en ataque, ¿podría Giménez ser vendido en la próxima oportunidad?
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¿Estará el AC Milan dispuesto a escuchar ofertas por Giménez?
Cuando se le planteó esa pregunta a Ambrosini, el excentrocampista del Milan —en colaboración con BetVictor Online Casino— declaró a GOAL: «Quizás. El Milan lo compró por unos 32 o 35 millones. Estoy seguro de que tiene un mercado, un mercado especial. Creo que le encanta el Milan. No creo que insista en marcharse. No lo creo. Pero quizá si alguien llega con una oferta importante, quizá el Milan podría pensárselo».
Giménez ha hablado sobre su regreso a la acción, con el objetivo de dejar atrás las dificultades recientes: «Me siento genial; echaba de menos estar en el campo. Ha sido un largo camino, con sus altibajos. Por fin estoy de vuelta en el campo; tuve algunos problemas con el tobillo, pero ahora todo va bien. No quiero presionarme; solo quiero ayudar al equipo a ganar, que es lo más importante. Lo demás vendrá solo».
Un buen rendimiento en el Mundial podría garantizar a Giménez un futuro a largo plazo en Milán
Giménez espera recuperar su olfato goleador antes de que termine la temporada actual, ya que al Milan aún le quedan ocho partidos por disputar en su intento por asegurar la clasificación para la Liga de Campeones.
A continuación, buscará desempeñar un papel destacado con México en el Mundial de 2026. Una actuación positiva allí podría hacer que Giménez regresara a San Siro con la confianza recuperada, lo que significaría que no habría necesidad de plantearse su venta.
Ambrosini añadió sobre esa posibilidad: «Ya sabes, tuvo una lesión. Se sometió a una operación. Luego regresó en el último partido. Jugó los primeros minutos tras tres meses. Cuando estaba en forma, en su primera etapa aquí en Italia, no mostró mucha confianza.
«Sé perfectamente que no es fácil jugar en San Siro como delantero. No es fácil. Especialmente si estás en un equipo que no ha rendido bien, como fue el caso del Milan el año pasado. Y este año, si no se hubiera lesionado, habría jugado muchos partidos. Créeme. Habría jugado muchos más partidos. Porque creo que a [Massimiliano] Allegri le gusta.
«Así que quizá después del Mundial empiece a jugar. Solo quedan ocho partidos. No creo que vaya a jugar los ocho. Pero si muestra una buena actitud, quizá Allegri cuente con él para el año que viene».
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Un impulso para Pulisic: cómo Giménez podría ayudar a la estrella de la selección estadounidense
La recuperación de Giménez podría permitir al astro de la selección estadounidense Christian Pulisic ocupar una posición más a su gusto en el centro del campo ofensivo del Milan, lo que le ayudaría a recuperar el brillo perdido tras una racha de 12 partidos sin marcar. El Milan volverá a la acción el 6 de abril, cuando visite al Nápoles, actual campeón de la Serie A.