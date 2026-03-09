Getty
Sandro Tonali dijo que «merece jugar en un gran equipo», lo que supone un duro golpe para el Newcastle, mientras que el Manchester United y el Arsenal se plantean fichar al centrocampista italiano por una «fortaleza»
Contrato de Tonali: por qué la estrella del Newcastle tiene un precio tan elevado
El Newcastle tiene a Tonali vinculado a un contrato hasta 2029, con la opción de prorrogarlo 12 meses más. No tienen ninguna presión para venderlo y siguen en condiciones de exigir el precio más alto posible por un activo tan valioso si reciben ofertas en un futuro no muy lejano.
Al final del mercado de fichajes de invierno se sugirió que Tonali estaba en el punto de mira del Arsenal. Los rumores sobre un acercamiento oficial se minimizaron rápidamente, pero se dice que los Gunners son admiradores de un rival nacional que ha superado muchos retos para convertirse en una estrella de la primera división inglesa.
El United y el Chelsea también están buscando refuerzos para sus respectivas medias, y ambos esperan disponer este verano de los fondos generados por la clasificación para la Liga de Campeones. Es posible que decidan poner a prueba la determinación del Newcastle a la hora de retener a Tonali, ya que los Magpies corren el riesgo de no terminar entre los siete primeros esta temporada.
¿Podría Tonali acabar en el Manchester United, el Arsenal o el Chelsea?
Cuando se le preguntó si Tonali podría estar a punto de cambiar de equipo, el exinternacional italiano y jugador cedido por el Newcastle Rossi, en declaraciones a GOAL en colaboración con BetVictor Online Casino, dijo: «Se lo merece. Ha sido un gran jugador para el Newcastle. Fue genial en el Milan y genial en el Newcastle.
Es un líder en el campo. Aporta mucha calidad, pero también cantidad. Son jugadores poco comunes en el fútbol actual. Por eso, sin duda se merece jugar en un gran equipo. Los precios actuales en el fútbol son una locura. Por lo tanto, sin duda habrá que pagar mucho dinero por un jugador como él».
Revelado: cuándo se tomará una decisión sobre el futuro de Tonali
El agente de Tonali afirma que las conversaciones sobre el precio y los posibles destinos se dejarán para otro día. Giuseppe Riso ha declarado a Tuttosport al informar sobre el futuro de su cliente: «Las negociaciones sobre el traspaso se llevarán a cabo más adelante. Veremos cómo termina la temporada y entonces decidiremos qué hacer.
Por ahora no hay ninguna preferencia. Aún es pronto. Lo que digamos hoy no servirá para mañana. El Newcastle no podría dejarlo marchar ahora, y no tiene sentido cambiar de equipo, sobre todo porque Sandro está muy vinculado al club. Evaluaremos la situación y decidiremos qué hacer en verano».
¿Podría el internacional italiano y exdelantero del Everton Kean volver a la Premier League?
Otro internacional italiano que podría tener que tomar decisiones importantes al final de la temporada es Moise Kean. Últimamente ha vuelto a marcar goles, ya que ha visto puerta en tres de sus últimas cinco apariciones, y ha registrado 34 tantos en 74 partidos con la Fiorentina desde que se incorporó al equipo en 2024.
Kean, ahora con 26 años, es un jugador más maduro que el que luchó por dejar huella en el Everton entre 2019 y 2021. Se ha barajado el regreso a la Premier League del exdelantero de la Juventus.
Cuando se le preguntó si Kean estaría mejor preparado para ese reto en su segunda oportunidad, el exdelantero de la Viola Rossi respondió: «Tuvo una gran temporada el año pasado. Este año está pasando apuros. Está pasando un poco de apuros. Está recuperando su forma en este último mes, lo que es estupendo para la Fiorentina. Sin duda necesitan sus goles.
Pero, sí, es alguien que puede aportar ese físico en la delantera, ese ritmo en la delantera y ese remate, que es algo en lo que siempre ha sido bueno. Así que, sí, tiene más experiencia, tiene más bagaje ahora que tiene 26 años. Por lo tanto, creo que si llega a la Premier League, será algo muy positivo para él».
Queda por ver dónde jugarán Tonali y Kean la próxima temporada, ya que se espera que se muestre interés por sus servicios cuando se abra otro mercado de fichajes.
